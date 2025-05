Cherry SE verkauft Hygiene-Peripheriegeräte an Contour Design für 21 Mio. €

Active Key, gegründet im Jahr 2005, hat sich auf hygienische Eingabegeräte spezialisiert, die in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden. Das Produktportfolio umfasst neben Eingabegeräten auch Chipkarten- und Magnetkartenleser. Cherry SE, ein führender Entwickler von Computer-Eingabegeräten, übernahm Active Key im Jahr 2021. Der Verkauf an Contour Design erweitert dessen Markenportfolio und stärkt die Position in spezialisierten Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und dem öffentlichen Sektor, wo Hygiene und Betriebssicherheit von zentraler Bedeutung sind.

Contour Design sieht in der Übernahme signifikante Wachstumschancen in Europa, den USA und dem Nahen Osten. Um diese Potenziale zu nutzen, plant das Unternehmen Investitionen in Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung. Der Kaufpreis für die Übertragung beträgt insgesamt 21 Millionen Euro, bestehend aus einer festen Barkomponente und einer variablen Earn-Out-Vereinbarung, die an die Erreichung bestimmter finanzieller Leistungskennzahlen gebunden ist. Diese Struktur verdeutlicht das Engagement beider Parteien für eine langfristige Wertschöpfung und die erfolgreiche Integration von Active Key in das Geschäftsmodell von Contour Design.

Oliver Kaltner, CEO von Cherry SE, betont, dass der Verkauf die Liquiditätsposition des Unternehmens stärkt und es ermöglicht, sich auf die Bereiche Office, Gaming und Digital Health zu konzentrieren. Kenneth Nielsen, CEO von Contour Design, äußert sich optimistisch über die Übernahme und plant, die Marke Active Key als zentralen Bestandteil des neuen Geschäftsbereichs zu revitalisieren. Die Übernahme zielt darauf ab, neue Marktpotenziale zu erschließen, anstatt Synergien zu realisieren.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende Mai 2025 vollzogen. Cherry SE, mit Hauptsitz in Deutschland, ist bekannt für innovative und langlebige Produkte im Bereich Computer-Eingabegeräte, während Contour Design für ergonomische Eingabegeräte geschätzt wird.

Die Cherry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,36 % und einem Kurs von 0,862EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.