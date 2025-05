Gea Group: Rekordzahlen im Q1 2023 – Auf Kurs zu 2025-Zielen!

Die Gea Group, ein führender Anlagenbauer, hat im ersten Quartal 2023 positive Geschäftszahlen veröffentlicht und sieht sich auf einem guten Weg, die Unternehmensziele für 2025 zu erreichen. Der Auftragseingang, der Umsatz und der Gewinn sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, wobei das operative Ergebnis besonders stark zulegte, was auf die erfolgreiche Ausweitung der margenstarken Dienstleistungsgeschäfte zurückzuführen ist.

Laut der Mitteilung von CEO Stefan Klebert, die am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlicht wurde, hat sich der Auftragseingang in Nord- und Lateinamerika sowie im deutschsprachigen Raum und Osteuropa besonders positiv entwickelt. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Unternehmen in Asien einen Rückgang. Die Gea-Aktie reagierte auf die positiven Nachrichten mit einem Anstieg um bis zu 2,2 Prozent auf 59,20 Euro, was ein Rekordhoch für das Unternehmen darstellt. Im laufenden Jahr hat der Kurs bereits um mehr als 20 Prozent zugelegt.