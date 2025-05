Mexiko verklagt Google wegen "Golf von Amerika".

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexiko hat Google wegen der Umbenennung des gesamten Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" auf seinem Kartendienst verklagt. Google sei sogar über das Dekret zur Namensänderung von US-Präsident Donald Trump hinausgegangen, sagte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Unklar blieb zunächst, ob die Klage in Mexiko oder in den USA eingereicht wurde und wann. Google äußerte sich zunächst nicht öffentlich zu dem Fall.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

Das Gewässer grenzt auch an Mexiko und Kuba



Bereits im Februar hatte Sheinbaum eine Klage in Aussicht gestellt, wenn Google auf die weitreichende Namensänderung bestehe. Der Name Golf von Mexiko ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. Das Gewässer grenzt nicht nur an die US-Bundesstaaten Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama und Florida, sondern auch an Mexiko und Kuba.

Trumps Erlass zufolge gilt die Namensänderung für das Gebiet bis zu den Seegrenzen von Mexiko und Kuba. Nutzern in den USA wird auf Google Maps der Meerbusen als Golf von Amerika angezeigt, anderswo sind beide Bezeichnungen zu sehen. Vor der Klage hatte die mexikanische Regierung Google schriftlich aufgefordert, in seinem Kartendienst die historische Bezeichnung für den nicht-US-amerikanischen Teil zu respektieren./aso/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 152,8 auf Nasdaq (10. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -5,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,98 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 790,01 Mrd.. Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +25,70 %/+53,85 % bedeutet.