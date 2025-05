PSI Software SE: Kaufempfehlung mit Kursziel 35,50 Euro – Jetzt investieren!

Am 9. Mai 2025 veröffentlichten die Quirin Privatbank und GSC Research aktualisierte Analysen zur PSI Software SE, die beide eine Kaufempfehlung aussprechen und ein Kursziel von 35,50 Euro für die nächsten 12 Monate festlegen. Diese positiven Einschätzungen basieren auf den kürzlich veröffentlichten Q1-Zahlen 2025, die eine starke Umsatzentwicklung und einen Rekordauftragseingang von 158 Millionen Euro zeigen. Die Umsatzsteigerung wird durch eine Vielzahl von Faktoren unterstützt, darunter ein höherer Auftragsbestand und Erfolge in verschiedenen Segmenten wie Grid & Energy Management, Prozessindustrie, Metallverarbeitung, diskrete Fertigung und Logistik.

Die PSI Software SE befindet sich in einer Transformationsphase hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter. Diese Umstellung bringt anfänglich höhere Kosten mit sich, da in Technologie, Cloud-Kapazitäten und Partnerschaften investiert werden muss. Diese Investitionen belasten kurzfristig die Ergebnisse, schaffen jedoch die Grundlage für höhere Margen in der Zukunft. Das Management strebt an, die Transformation bis 2028 abzuschließen, mit einem Umsatzziel von 400 bis 440 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von 14 bis 16 Prozent bis dahin.