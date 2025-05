Windkraft-Krise: PNE AG verzeichnet drastische Rückgänge im Q1 2023!

Die PNE AG, ein Betreiber von Windparks, hat im ersten Quartal 2023 erhebliche Rückgänge in der Stromerzeugung aus Windenergie verzeichnet, was sich negativ auf die finanziellen Ergebnisse ausgewirkt hat. Laut einer Mitteilung des Unternehmens aus Cuxhaven sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 8,5 Millionen Euro im Vorjahr auf nur 3,6 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis fiel sogar in den negativen Bereich, mit einem Verlust von 7,1 Millionen Euro, während im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein kleiner Gewinn von 1,1 Millionen Euro erzielt wurde. Der Gesamtverlust des Unternehmens mehr als verdoppelte sich auf 10,8 Millionen Euro, und der Umsatz reduzierte sich von 31,4 Millionen Euro auf 27,9 Millionen Euro.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung ist der signifikante Rückgang der Windstromerzeugung in Deutschland, die laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) um etwa 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken ist. Diese Situation wurde durch ein geringeres Windaufkommen verursacht, das auch die Windparks der PNE AG betroffen hat. Konzernchef Heiko Wuttke äußerte sich zuversichtlich und erklärte, dass das Ergebnis ohne die außergewöhnlich niedrigen Windverhältnisse mindestens auf dem Niveau des Vorjahres hätte liegen können.

Trotz der enttäuschenden Zahlen reagierten die Anleger gelassen, und die PNE-Aktie verzeichnete am Nachmittag einen Anstieg von 0,8 Prozent. Wuttke blickt optimistisch in die Zukunft und setzt auf mehrere Projektverkäufe, die sich in einer fortgeschrittenen Phase befinden. Er erwartet, dass im zweiten Halbjahr 2023 mehrere dieser Projekte verkauft werden können. Die Jahresprognose des Unternehmens wurde bekräftigt, was auf eine gewisse Stabilität und Planungssicherheit hindeutet.

Insgesamt zeigt die aktuelle Situation der PNE AG, wie stark externe Faktoren wie Wetterbedingungen die Erträge im Bereich der erneuerbaren Energien beeinflussen können. Die Herausforderungen der ersten Monate des Jahres könnten jedoch durch strategische Verkäufe und eine Erholung der Windverhältnisse im weiteren Verlauf des Jahres gemildert werden.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 14,98EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.