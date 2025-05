Handelskonflikt: Deutsche Anleihen fallen – Trump lobt historisches Abkommen!

Am Donnerstag sorgten Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und Großbritannien für einen Rückgang der Kurse deutscher Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,35 Prozent auf 131,10 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,51 Prozent anstieg. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die neu vereinbarte Handelsvereinbarung mit Großbritannien als "historisches Abkommen". Diese Vereinbarung soll den Marktzugang für amerikanische Exporte, insbesondere im Agrarsektor, verbessern. Die Hoffnung auf weitere Handelsabkommen mit anderen Ländern wächst, was zu einem Druck auf britische Anleihen führte. Der Handelskonflikt hatte zuvor für Unsicherheit gesorgt und die Kurse deutscher Anleihen gestützt.

Zuvor hatten die Kurse deutscher Bundesanleihen am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich zugelegt. Am Donnerstag jedoch büßten sie einen Teil dieser Gewinne ein, und der Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 131,39 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,49 Prozent stieg. Die geldpolitischen Entscheidungen der Fed und die Äußerungen ihres Vorsitzenden Jerome Powell führten am Donnerstag zu keinen nennenswerten Bewegungen. Die Fed bleibt angesichts der aggressiven Zollpolitik von Trump vorsichtig und möchte sich nicht auf baldige Zinssenkungen festlegen.

Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank betonte die hohe Unsicherheit bezüglich der Auswirkungen der Zölle auf Inflation und Konjunktur. Obwohl die US-Inflation in den kommenden Monaten steigen könnte, bewegen sich die langfristigen marktimpliziten Inflationserwartungen weiterhin in einem engen Band zwischen 2,3 und 2,5 Prozent, was die Möglichkeit von Leitzinssenkungen offenhalten könnte.

Ein weiterer Fokus lag auf dem Zinsentscheid der Bank of England (BoE), die voraussichtlich die einzige Notenbank sein wird, die in dieser Woche ihre Zinsen senkt. Der geldpolitische Ausschuss der BoE hat seinen Ton geändert, nachdem der durch Zölle verursachte Stress die Wachstumserwartungen in Europa im April geschmälert hat. In der Zwischenzeit haben auch die schwedischen und norwegischen Währungshüter beschlossen, ihre Zinssätze vorerst unverändert zu lassen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 130,8EUR auf Eurex (09. Mai 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.