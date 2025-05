RHÖN-KLINIKUM AG: Stabiler Start ins Jahr 2025 trotz Herausforderungen!

Die RHÖN-KLINIKUM AG, einer der führenden Gesundheitsdienstleister in Deutschland, hat das erste Quartal 2025 mit stabilen Ergebnissen abgeschlossen. Von Januar bis März wurden insgesamt 240.137 Patienten in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Unternehmens behandelt, was einen Anstieg im Vergleich zu 234.151 Patienten im Vorjahreszeitraum darstellt. Der Umsatz stieg um 8,3 % auf 414,7 Millionen Euro, während das EBITDA mit 22,6 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 25,2 Millionen Euro lag. Der Konzerngewinn betrug 7,3 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zu 11,1 Millionen Euro im ersten Quartal 2024 darstellt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Wegfall von staatlichen Mitteln zur Deckung gestiegener Energieaufwendungen und die rückläufige Zinsentwicklung zurückzuführen.

Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG, betont, dass das Unternehmen trotz eines anspruchsvollen Umfelds solide ins Jahr 2025 gestartet ist. Die strategische Ausrichtung und die enge Zusammenarbeit innerhalb des Asklepios-Konzerns positionieren die RHÖN-KLINIKUM AG gut für die Zukunft. Die positiven wirtschaftlichen Ergebnisse ermöglichen es dem Unternehmen, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und kontinuierlich in die Versorgungs- und Servicequalität zu investieren.