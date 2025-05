Bilfinger SE: Morgan Stanley und BlackRock erhöhen Stimmrechtsanteile!

In der ersten Mitteilung vom 8. Mai 2025 wird berichtet, dass Morgan Stanley, eine in Wilmington, Delaware, ansässige juristische Person, am 2. Mai 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat. Morgan Stanley & Co. International plc hält nun 3,01 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der 2,88 % verzeichnet wurden. Insgesamt hält Morgan Stanley auch Instrumente, die 1,95 % der Stimmrechte repräsentieren, was zu einem Gesamtanteil von 4,97 % führt. Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, einschließlich der ISIN DE0005909006, die sowohl direkte als auch zugerechnete Stimmrechte umfasst.

Am 8. und 9. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen geben Einblick in die Veränderungen der Stimmrechtsanteile an der Bilfinger SE, einem Unternehmen mit Sitz in Mannheim, Deutschland.

Die zweite Mitteilung vom 9. Mai 2025 betrifft BlackRock, Inc., ebenfalls mit Sitz in Wilmington, Delaware. BlackRock hat am 5. Mai 2025 die Schwelle von 3 % überschritten und hält nun 2,97 % der Stimmrechte an der Bilfinger SE. Im Vergleich zur vorherigen Mitteilung, in der 3,15 % verzeichnet wurden, ist dies ein Rückgang. BlackRock besitzt zusätzlich Instrumente, die 0,42 % der Stimmrechte ausmachen, was zu einem Gesamtanteil von 3,39 % führt. Auch hier werden die Stimmrechtsbestände detailliert aufgeführt, einschließlich der ISIN DE0005909006.

Beide Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die sicherstellen, dass bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen transparent gemacht werden. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf die Unternehmensführung der Bilfinger SE geben. Die Stimmrechtsmitteilungen sind ein wichtiges Instrument zur Wahrung der Transparenz und zur Förderung des Vertrauens in die Finanzmärkte.

Insgesamt zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass sowohl Morgan Stanley als auch BlackRock bedeutende Akteure im Aktionärsgefüge der Bilfinger SE sind, was potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie und -entscheidungen haben könnte.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 76,15EUR auf Tradegate (09. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.