Oryx eröffnet nachhaltiges Edelstahlwerk in Malaysia: Ein Schritt in die Zukunft!

Die Oryx Stainless Group, ein führendes Unternehmen im Handel mit Rohstoffen für die Produktion von hochwertigem Edelstahl, hat am heutigen Tag ihr neues Werk in Johor, Malaysia, eröffnet. Diese Anlage stellt die erste Greenfield-Investition von Oryx in Südostasien dar und ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Entwicklung der Stahlindustrie in der Region. Oryx hat bereits einen erfolgreichen Standort in Thailand und nutzt nun die Gelegenheit, seine Präsenz in Südostasien auszubauen.

Das hochmoderne Werk in Johor wird in der ersten Phase jährlich bis zu 150.000 Tonnen Edelstahlschrott verarbeiten. Dies trägt erheblich zur Reduktion von CO2-Emissionen und zur Schonung von Ressourcen in der Region bei. Die Eröffnungsfeier wurde von über 200 Gästen, darunter Regierungsvertreter und Geschäftspartner, besucht und das Werk wurde als Modellprojekt für nachhaltige Industrieentwicklung gewürdigt.