Steht der Goldpreis vor einer Neubewertung? Gold vor richtungsweisender Woche

Gold und Silber vor Turbulenzen

Die Gespräche zwischen den USA und China, die aktuell in der Schweiz laufen, sind dabei von zentraler Bedeutung. Kommt es zu einer Deeskalation im Handelsstreit? Kommt es überhaupt zu einer Annäherung? Im Vorfeld des Treffens setzten die Finanzmärkte auf eine Entspannung zwischen den beiden Parteien. Im Ergebnis schwang sich der Dax am Freitag auf ein neues Rekordhoch auf. S&P 500 und Nasdaq 100 gingen stabil ins Wochenende. Die letzten Handelstage deuteten bereits an, wohin die Reise gehen könnte, sollte es zu deutlichen Fortschritten in der Konfliktlösung kommen. Der Rücksetzer bei Gold bei gleichzeitig anziehenden Aktienindizes ist dahingehend zu interpretieren, dass Anleger und Investoren bereit sind, wieder mehr ins Risiko zu gehen. Die Situation bei Silber wurde im Kommentar „Das dürfte bald knallen - Wird Silber endlich entfesselt? Silberpreis vor gewaltiger Bewegung“ thematisiert. Bereits am Montag dürften die Ergebnisse des Treffens eingepreist werden und dann könnte es für Gold und Silber turbulent werden. Knackige Preisrückgänge bei Gold und Silber als Reaktion sind dabei genauso möglich wie deutliche Preisanstiege.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.