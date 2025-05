Microsoft und ChatGPT-Anbieter OpenAI sprechen über ihre Partnerschaft

LONDON (dpa-AFX) - Der US-Softwareriese Microsoft und der ChatGPT-Anbieter OpenAI befinden sich einem Pressebericht zufolge in Gesprächen über die Bedingungen ihrer Partnerschaft. Auf dem Weg zu einem stärker gewinnorientierten Unternehmen geht es um die Rolle und Beteiligung von Microsoft als Großinvestor von OpenAI, wie die "Financial Times" ("FT") am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Microsoft könne bei einer Einigung den Weg zu einem künftigen Börsengang von OpenAI ebnen, der dem Windows-Hersteller dennoch Zugriff auf die wegweisenden KI-Modelle der Firma garantieren würde. Ein kniffliger Punkt ist demnach der finanzielle Anteil, den Microsoft für sein bisher 13 Milliarden Dollar schweres Investment in OpenAI erhalten würde. OpenAI werde derzeit auf rund 260 Milliarden Dollar Marktwert (230 Mrd Euro) taxiert, hieß es bei der "FT"./men/zb