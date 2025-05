BEIJING, 11. Mai 2025 /PRNewswire/ -- „My China Story", eine Dokumentarserie, die sich auf vier bemerkenswerte Russen konzentriert, die viele Jahre in China gelebt und gearbeitet haben, hatte ihre weltweite Premiere auf führenden Medienplattformen in Russland.

„My China Story" ist Teil einer Serie hochwertiger Dokumentarfilme der China Media Group, die auf Plattformen wie der Allrussischen Staatlichen Fernseh- und Rundfunkgesellschaft (VGTRK), der offiziellen Website von Rossiyskaya Gazeta, Russlands Greater Asia TV, Russlands BRICS TV und der Videoplattform VK ausgestrahlt werden. Die Staffel wird bis September dauern.

In diesem Jahr bietet das Chinese Global Program Center der CMG eine Reihe von hochwertigen Programmen zu wichtigen internationalen Ereignissen an. Dazu gehören die Sonderserie „Returning After Study" über den China-Zentralasien-Gipfel, der Dokumentarfilm „Homeland", der in Zusammenarbeit mit fünf zentralasiatischen Ländern produziert wurde, das Multimediaprojekt „Brazilian Journalists' Perspective on China", das zeitgleich mit dem BRICS-Gipfel stattfand, und die integrierte Medienveranstaltung „SCO Youth: A Shared Dream", der um die Zeit des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit Premiere haben wird.

