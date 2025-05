Concirrus ernennt Branchenspezialist Steve O'Reilly zum Product Manager

Steve bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Branche mit, nachdem er leitende Positionen bei Miller und PPL innehatte. Mit seinem Hintergrund in den Bereichen Underwriting-Strategie, digitale Transformation und Produktentwicklung verfügt er über eine Kombination aus kaufmännischem Sachverstand und innovativem Denken, die den Wachstumskurs von Concirrus unterstützen wird.

In seiner neuen Rolle wird Steve Produktinitiativen leiten, die sich auf die Verbesserung des Underwriting-Erlebnisses, die Rationalisierung von Abläufen und die Beschleunigung der Angebotserstellung für Unternehmen und MGAs konzentrieren, die in komplexen Spezialsparten tätig sind.

Ruth Polyblank, Director of Product and Strategy bei Concirrus, kommentiert:

„Die Ernennung von Steve kommt für Concirrus in einer entscheidenden Phase, in der wir unsere Plattform weiter ausbauen und auf die wachsende Nachfrage nach schnelleren und intelligenteren Underwriting-Tools reagieren. Seine Kombination aus Versicherungs-Know-how und Produktführerschaft ist genau das, was wir brauchen, um unsere Roadmap voranzutreiben. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben, während wir über mehrere Sparten hinweg expandieren."

Informationen zu Concirrus

Concirrus revolutioniert das Underwriting in der Spezial- und Gewerbeversicherung mit KI-zentrierten Lösungen, die stundenlange Prozesse in sekundenschnelle Entscheidungen verwandeln. Concirrus bietet Spezialversicherungen in den Bereichen Luftfahrt, Transport, Schifffahrt, Kaution, Bau, Politische Gewalt und Terrorismus an. Mit dem Vertrauen führender Versicherer ermöglicht eine intelligentere Risikoauswahl, eine schnellere Angebotserstellung und rentablere Geschäftsabschlüsse.

