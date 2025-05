Nächster Truth-Social-Post wird besonders wichtig

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump stellt erneut eine baldige Mitteilung von großer Tragweite in Aussicht und heizt damit weiter Spekulationen an. Sein nächster Beitrag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social werde "einer der wichtigsten und wirkungsvollsten sein, den ich je veröffentlicht habe", schrieb der Republikaner - nannte aber keine weiteren Details. Bereits vor einigen Tagen hat Trump eine "weltbewegende" Ankündigung in den Raum gestellt. Die Ankündigung werde "sehr positiv" und "so groß wie es nur geht" sein, sagte er.

Seitdem gibt es Spekulationen darüber, was Trumps mysteriöse Botschaft sein könnte. Er sagte damals, die Ankündigung habe nichts mit Handel zu tun und werde sehr gut für die Amerikaner sein. Es ist auch offen, ob der nun in Aussicht gestellte Truth-Social-Beitrag überhaupt etwas mit der versprochenen Ankündigung zu tun hat. Möglicherweise handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche Dinge.