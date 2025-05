Sigenergy bekräftigt auf der Intersolar 2025 sein Engagement für KI-gesteuerte, nutzerzentrierte intelligente Energie

MÜNCHEN, 12. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy markierte während der Intersolar 2025 mit einer exklusiven Eröffnungsveranstaltung im Brainlab Tower in München einen wichtigen Meilenstein und bekräftigte damit sein Engagement für den Aufbau eines KI-gestützten intelligenten Energie-Ökosystems. Mehr als 500 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, die den Anspruch des Unternehmens unterstrich, die Zukunft intelligenter, nutzerzentrierter Energiesysteme neu zu definieren.

Seit seiner Gründung 2022 hat sich Sigenergy rasant in über 60 Ländern etabliert und verzeichnet starke Marktanteilsgewinne in Europa, Afrika und Ozeanien – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor – und zählt damit zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche.