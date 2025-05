E&R präsentiert Laser- und Plasmalösungen der nächsten Generation mit strategischen Partnern auf der SEMICON SEA 2025 in Singapur

KAOHSIUNG, 12. Mai 2025 /PRNewswire/ -- E&R Engineering Corp. ist stolz darauf, seine Teilnahme an der SEMICON Southeast Asia 2025 anzukündigen, die im Sands Expo & Convention Centre, Singapur vom 20. bis 22. Mai stattfindet. Mit mehr als 30 Jahren Engagement in der Halbleiterindustrie wird E&R seine neuesten Innovationen in der fortschrittlichen Laser- und Plasmabearbeitung vorstellen und damit die Grenzen der Halbleiteranlagentechnologie weiter verschieben.

In diesem Jahr bildet E&R zusammen mit zwei starken Partnern – Zen Voce und GP Group – ein schlagkräftiges gemeinsames Messeteam. Die drei Unternehmen bringen eine breite Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Halbleiterindustrie mit, von Front-End und Packaging bis zu Back-End und Automatisierung. Diese Zusammenarbeit zeigt unser gemeinsames Streben nach Innovation und Qualität, mit der Überzeugung, dass „1 + 1 + 1 > 3" – wo die kombinierte Stärke von drei mehr schafft als jede für sich allein.