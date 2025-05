Pressestimme 'Rheinpfalz' zu Grünen in der Opposition Die "Rheinpfalz" zu Grünen in der Opposition: "Es wäre wünschenswert, wenn die Partei an dem Weg, den sie nach der Bundestagswahl eingeschlagen hat, festhielte. Neben Krawall und Ideologie pur braucht es eine differenzierte Oppositionskraft im …