Europas kollektive Sicherheit steht auf dem Spiel

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Außenminister David Lammy hat die Bedeutung der heutigen Ukraine-Konferenz in London für die "kollektive Sicherheit" Europas betont. "Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, betrifft nicht nur die Zukunft der Ukraine - sie ist für Europa als Ganzes existenziell", wurde Lammy in einer Mitteilung des britischen Außenministeriums zitiert. Die Ukraine habe das Recht auf einen "gerechten und dauerhaften Frieden". Die europäischen Staats- und Regierungschefs müssten dies unerschütterlich unterstützen.

Lammy empfängt heute neben Außenminister Johann Wadephul (CDU) Vertreter aus Frankreich, Italien, Spanien, Polen und der EU sowie den ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha, um über eine Beendigung des seit mehr als drei Jahre andauernden russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu beraten.

Die Konferenz der sogenannten Weimar+-Gruppe, einer Erweiterung des Weimarer Dreiecks aus Deutschland, Frankreich und Polen, folgt auf den Besuch europäischer Staatschefs am Samstag in Kiew. Diese hatten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ultimativ eine Waffenruhe ab diesem Montag gefordert. Andernfalls drohten Russland weitere Sanktionen - über diese könnte nun in London beraten werden.

Kremlchef Wladimir Putin hatte zunächst nur mit einem Gegenangebot von direkten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine geantwortet. Selenskyj teilte daraufhin mit, er wolle sich persönlich mit Putin zu Friedensgesprächen am Donnerstag in der Türkei treffen./gma/DP/zb