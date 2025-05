Das japanische Ministerium für Inneres und Kommunikation veranstaltet vom 26. Mai bis 3. Juni auf der Expo 2025 in Osaka, Kansai, die „Beyond 5G Ready Showcase".

„Beyond 5G" ist die nächste Generation der Informations- und Kommunikationsplattform, die über die aktuelle 5G-Kommunikationstechnologie hinausgeht und verschiedene Nutzer und Systeme unabhängig von ihrem Standort und der Uhrzeit nahtlos miteinander verbindet. Das MIC verfolgt Strategien zur Realisierung von Beyond 5G und unterstützt auch dessen Forschung und Entwicklung. Mit dem Ziel, die Bemühungen Japans im Bereich Beyond 5G der Welt zu vermitteln, wird diese Ausstellung in drei Bereichen vorstellen, wie die Verwirklichung von Beyond 5G die Gesellschaft und das Leben der Zukunft verändern wird: Videos, Erlebnisse und Exponate.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI1fl_2e7NHLLR.png

ZONE 1 / Prologue Theater

Ein immersives Theater mit einer 180-Grad-Leinwand präsentiert die Geschichte der Telekommunikation und den Übergang in die Zukunft, der durch Beyond 5G ermöglicht wird.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI2fl_JXgfBp2a.jpg

ZONE 2 / Future City Area + Technology Experience Booth

In diesem Erlebnisbereich stehen fünf Stände zur Verfügung, an denen Besucher in einer simulierten Umgebung wie dem Weltraum, hoch in der Luft, unter dem Meer und in einem virtuellen Raum die Auswirkungen von Beyond 5G erleben können.

Bild3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_p ...

ZONE 3 / Beyond 5G Development Technology Exhibit

Anhand von Schautafeln, Videos und realen Geräten werden in diesem Bereich die neuesten Technologien im Zusammenhang mit Beyond 5G vorgestellt, die derzeit vom Beyond 5G Fund Projects usw. des MIC und des National Institute of Information and Communications Technology (NICT) entwickelt werden.

Bild4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI4fl_3HfIv3SK.jpg

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die spezielle Website: https://www.soumu.go.jp/b5g-readyshowcase/en/

Übersicht über die „Beyond 5G Ready Showcase"-Veranstaltungen

Bild5: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108665/202504237877/_prw_PI5fl_8YJgpm5f.jpg

(1) Veranstaltung vor Ort

Datum: 26. Mai (Montag) - 3. Juni (Dienstag), 2025

10:00-21:00 Uhr (Letzter Einlass ist um 20:00 Uhr)

Veranstaltungsort: EXPO-Ausstellungszentrum „WASSE" (Nord) auf der Expo 2025 Osaka, Kansai

Eintrittspreis: Kostenlos (Eintrittskarte für die Expo 2025 Osaka, Kansai erforderlich)

Ausstellungsstruktur: Prologue Theater, Future City Experience Stand, Technologie-Ausstellung

(2) Virtuelle Veranstaltung

Datum: 26. Mai (Montag) bis 13. Oktober (Montag), 2025

Veranstaltungsort: Online (Wie Sie Zugang zur virtuellen Veranstaltung erhalten, wird auf der speziellen Website bekannt gegeben usw.)

Spezielle Website: https://www.soumu.go.jp/b5g-readyshowcase/en/

