Sranan Gold - Die nächste Multi-Millionen-Unzen Goldchance im Guyana Shield!

Goldreich sind beide Seiten des Atlantiks: Mit dem Wissen von heute lässt sich die Bruchkante, entlang der sich der der afrikanische und der südamerikanische Kontinent vor 150 Mio. Jahren voneinander abgespalten haben, leicht auf dem Globus erkennen. Die Küstenlinien der Kontinente passen wie Puzzlestücke. Schiebt man sie zusammen, grenzt das heutige Ghana an seinen erdgeschichtlichen Zwilling Guyana. Beide Regionen verdanken ihren großen Reichtum an Gold ihrer gemeinsamen Entstehung im Urkontinent Gondwana. Hüben wie drüben findet sich besonders alter „Grünstein“, nur die Bezeichnungen sind andere: In Ghana und Mali spricht man vom Ashanti Goldgürtel, während sich von Guyana bis Brasilien das Guyana Goldshield erstreckt.

Es gibt wichtige Unterschiede mit wichtigen Folgen. Die afrikanischen Länder wie Ghana oder Mali sind viel dichter besiedelt als ihre südamerikanischen Pendants. In Ghana leben 35 Mio. Menschen. British Guyana, obwohl nur geringfügig kleiner, zählt nur rund 836.000 Einwohner. Das südlich angrenzende Suriname, bis 1975 „Dutch Guiana“, immerhin halb so groß wie Deutschland, hat nur etwas mehr als 600.000 Einwohner. Diese unterschiedliche Dichte in der Besiedlung und Infrastruktur spiegelt sich mittelbar in der Goldproduktion der Länder wider. Ghana produziert aktuell rund 4 Mio. Unzen Gold pro Jahr. British Guyana liegt bei rund 400.000 Unzen pro Jahr und Suriname kommt auf eine geschätzte Jahresproduktion von 635.000 Unzen, wobei der erhebliche lokale Bergbau nicht in diesen Zahlen enthalten ist. Insider schätzen, dass allein aus Suriname monatlich rund 1 Tonne Gold von lokalen Quellen exportiert wird. Verglichen mit Ghana sind Länder wie Guyana oder Suriname deutlich weniger stark exploriert. Genau das macht den Guyana Shield heute zu einer der ersten Adressen für Goldexplorer weltweit.

Börse belohnt jüngste Explorationserfolge in Guyana und Suriname

Mit der Kenntnis der geologischen Verwandtschaft verwundert es nicht, dass auf beiden Seiten des Atlantiks die gleichen Goldunternehmen am Werk sind. Der chinesische Konzern Zijn Mining arbeitet sowohl in Ghana wie in Guyana und in Suriname. Newmont ist in Ghana und Suriname präsent, fehlt aber in Guyana. Überall dort wo sich die großen Goldproduzenten positioniert haben, entstehen Chancen für kleinere Explorationsgesellschaften, die für die etablierten Produzenten das outgesourcte Research & Development für künftige Projekte übernehmen. Wie gut dieses Modell funktioniert, lässt sich aktuell an zwei Beispielen beobachten. Seit Mitte 2024 schreibt G2 Goldfields (TSX: GTWO) in Guyana (Börsenwert aktuell 730 Mio. CAD) eine stürmische Erfolgsgeschichte. Das Pendant in Suriname ist die Erfolgsgeschichte von Founders Metals (TSXV: FDR), deren Börsenwert sich seit Mitte 2024 auf >400 Mio. CAD gesteigert hat. Beim aktuellen Goldpreis von 3.300 USD pro Unze belohnt der Markt den Explorationserfolg. Man kann ohne Übertreibung von einem neuen Gold-Rush im Guyana Shield sprechen. Besonders in Suriname bildet sich aktuell mit Founders Metals, Miata Metals (CSE: MMET), Greenheart (privat) und Sranan Gold (CSE: SRAN; FRA: P84) auf engem Raum ein Cluster für vielversprechende Entdeckungen.

Abbildung 1: Die Projekte von Founders Metals, Miata Metals und Sranan Gold liegen in einem Umkreis von weniger als 100 km voneinander.

Gold-Rush auf dem Guyana Shield bei 3.300 USD Gold

All jenen, die den Run bei G2 Goldfields oder Founders Metals verpasst haben (aber erst recht denen, die auf ihren Gewinnen sitzen), wollen wir heute ein Unternehmen vorstellen, das neu in Suriname an den Start geht: Sranan Gold (CSE: SRAN; FRA: P84). Sranan bietet die Chance für mehrere Millionen Unzen Entdeckung auf dem Guayana-Schild. Das Unternehmen und die Unternehmensstruktur sind zwar neu, die Beteiligten hinter dem Unternehmen sind jedoch bestens bekannt. Hauptinvestor bei Sranan Gold ist die Metals Group mit John Williamson an der Spitze – genau wie bei der Gründung von Founders Metals. Der Chefgeologe Dr. Dennis La Point, COO von Sranan, hat seit 1999 alle Explorationsprogramme im Land begleitet. Auch er war schon bei Founders Metals dabei. Dennis‘ besonderer Stolz ist jedoch die Entdeckung der Merian Gold Mine in Suriname, auf der Newmont heute 300.000 Unzen pro Jahr fördert. Sranans VP Exploration Rayiez Bhoelan stammt selbst aus Suriname. Auch er war als Senior Consulting Geologist für Founders tätig. Sogar der Chef der Bohrcrew, Kelly Johnston, hat für Founders gearbeitet und dort die ersten 20.000 Meter beaufsichtigt. Last but not least ist der CEO Oscar Louzada zu nennen. Oscar ist gebürtiger Holländer und kommt ursprünglich aus der Finanzbranche. Er ist schon seit 12 Jahren in Suriname aktiv. und hat dort u.a. zwei Projekte (Sela Kriki und Nassau) entwickelt, die jetzt im Besitz Miata Metals sind. Miata hat aktuell einen Börsenwert von 76 Mio. CAD. Der Unternehmensname „Sranan Gold“ ist programmatisch gewählt: „Sranantongo“ ist die Kreolsprache, die in Suriname gesprochen wird. Sranan Gold möchte durch seinen Namen seine starke lokale Verankerung unterstreichen, aber auch andeuten, dass sich das Explorationsinteresse am Ende auf das ganze Land erstreckt. Die Amtssprache in Suriname ist übrigens Holländisch, aber es hilft enorm, wenn das Team mit der Bevölkerung vor Ort in deren eigener Sprache kommunizieren kann.







Abbildung 2: Drei Charts von Founders Metals (445 Mio. CAD), Miata Metals (76 Mio. CAD) und Sranan Gold (16 Mio. CAD) im Vergleich. Alle drei Unternehmen sind in Suriname aktiv. Die Kursentwicklung und die Bewertung zeigt, wie sehr die Börse Bohrerfolge im Guynana Shield honoriert.

Abbildung 3: Das Projekt von Sranan Gold liegt direkt am Tapanahony -Fluss, der als wichtigste Transportader für die Versorgung des Camps dient. Schweres Gerät braucht auf dem Wasserweg nur acht Stunden. Ein Flugplatz liegt nur 15 Minuten entfernt.

Eine Einführung in das Tapanahony-Projekt

Das Tapanahony-Projekt in Suriname hat ein hervorragendes Potenzial, sich zu einer Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen zu entwickeln. Das 29.000 Hektar große Tapanahony-Projekt umfasst eines der ältesten und größten Kleinbergbaugebiete in Suriname. Der aktive Bergbau durch Einheimische hat dazu beigetragen, Explorationsziele zu identifizieren. Durch jüngste Lidar-Untersuchungen konnte das Team von Sranan Gold zeigen, dass drei parallele Trends existieren, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Die lokalen Bergleute haben nur kleine Abschnitte des 4,5 Kilometer langen mittleren Trends (Poeketi-Randy-Grubenstrends) bearbeitet, aber auch dort schon im verwitterten oberflächennahen Saprolit eine bedeutende Goldproduktion betrieben!

Dieser handwerkliche Tagebau endet jedoch in der Regel bei maximal 20 bis 30 Metern Tiefe. Um das Potenzial der Lagerstätte systematisch zu heben, braucht es moderne Exploration und Bergbautechnik. Bereits in den Jahren 2011-2012 hat Iamgold mit rund 4.000 Metern Bohrungen eine Goldmineralisierung über eine Streichlänge von mehr als 600 Metern entlang des Poeketi-Randy-Grubenstrends identifiziert. Dieser Bereich wird ein Schwerpunkt der geplanten Bohrungen von Sranan Gold sein. Sranan erwartet die Ankunft zweier eigener Bohrgeräte für Ende Mai dieses Jahres. Die ermutigenden Erkenntnisse aus den geophysikalischen Untersuchungen haben Sranan Gold veranlasst, sein geplantes Bohrprogramm von ursprünglich 1.500 auf bis zu 10.000m zu erweitern. Jetzt sollen alle drei Trends durch Bohrungen getestet werden. Mehr Bohrmeter verbessern nicht nur die Chance auf eine Entdeckung, sondern verringern auch das Risiko für Investoren. Insofern ist die Ausweitung des Bohrprogramms zu begrüßen. Da die bestehenden Cash-Reserven von Sranan sich auf ca. 1,6 Mio. CAD belaufen, liegt es nahe, dass das Unternehmen in Kürze noch einmal frisches Geld aufnehmen wird, vermutlich im Bereich des aktuellen Marktpreises.



Abbildung 4: Lidar hat sich als starkes Explorationstool bewährt, das es erlaubt Strukturen unabhängig von der tropischen Vegetation zu identifizieren. Statt eines Goldtrends (die roten Punkte stehen für handwerklichen Bergbau) hat das Sranan-Team in kürzester Zeit schon drei parallele Trends entdeckt. Sranans Chefgeologe Dennis LaPoint betrachtet die Technologie als Game Changer für die künftige Exploration in ganz Suriname.

Abbildung 5: Die berühmte Lassonde Kurve zeigt die typischen Zyklen einer Explorationsgesellschaft. Sranan Gold befindet sich in der Pre-Discovery Phase.

Fazit: Sranan Gold ist unter den Explorationsgesellschaften, die in Suriname vertreten sind, zwar die jüngste, aber zugleich wohl auch diejenige, die lokal am besten verankert ist. Das erfahrene Team ist in weiten Teilen identisch mit der Mannschaft, die am Anfang des Erfolgs von Founders Metals stand. Sranan aber hat darüber hinaus auch die richtigen Aktionäre, allen voran die Metals Group mit John Williamson an der Spitze. Die Metals Group verbindet in hohem Maß geologische Expertise mit dem Zugang zu Kapital. Hinzu kommt ein hochpotentes Projekt, das bereits seit Jahren ein Zentrum für Kleinbergbau ist und schon in den 2010er Jahren von Iamgold durch Bohrungen erkundet wurde. Iamgold hat seinerzeit schon einen 600 Meter langen mineralisierten Korridor entlang des Poeketi-Randy-Goldtrends identifiziert. Neueste Untersuchungen mit Lidartechnologie haben jetzt gezeigt, dass dieser Abschnitt vermutlich nur einen Bruchteil des wirklichen Potenzials des Projekts repräsentiert. Weder Iamgold noch die lokale Bevölkerung wussten, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zum bekannten Poeketi Trend zwei weitere parallele Goldtrends existieren, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Schon Ende Mai erwartet Sranan die Lieferung zweier Bohrgeräte, die die Gesellschaft zum Zweck dauerhaft geringer Bohrkosten eigens gekauft hat. Die geplanten 10.000 Meter Bohrungen dürften schnell für Newsflow sorgen, da die Proben in einem lokalen Labor binnen Tagesfrist ausgewertet werden können. Sranan Gold hat aus unserer Sicht alles, was nötig ist, um den Erfolg von Founders Metals zu wiederholen. Wir bleiben auf jeden Fall an der Story dran.

