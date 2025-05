DEUTSCHLAND: - DAX SETZT REKORDJAGD FORT - Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China dürfte am Montag an Europas Börsen für gute Stimmung sorgen. Der Dax dürfte die Rekordjagd fortsetzen, die er am Freitag nach knapp zweimonatiger Pause wieder eingeläutet hatte. Auch die Wall Street wird stark erwartet, während der Wochenauftakt in Asien eher verhalten ausfiel. Die Indikation für den Dax erreichte beim Broker IG vorbörslich einen neuen Höchststand von 23.767 Punkten. Der bisherige Rekord vom Freitag liegt bei 23.543 Punkten. Aktuell erwartet IG den Dax noch bei 23.675 Punkten und damit 0,7 Prozent über dem Handelsschluss vor dem Wochenende. Die USA haben sich nach Angaben des Weißen Hauses bei den Gesprächen in Genf mit China im Zollstreit geeinigt. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an.

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Vor den amerikanisch-chinesischen Handelsgesprächen am Wochenende haben es die Anleger an den US-Aktienmärkten am Freitag ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 41.249,38 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochenverlust von 0,2 Prozent. Die Anleger scheinen nach der vorherigen Erholungsjagd abwarten zu wollen, wie erste hochrangige Gespräche im Handelskonflikt zwischen den USA und China am Wochenende laufen.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China haben an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien am Montag für Kursgewinne gesorgt. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 0,9 Prozent zu und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gewann 0,6 Prozent. In Japan ging es für den 225 Werte umfassenden Leitindex Nikkei-Index um rund 0,1 Prozent nach oben. Die USA haben sich nach Angaben des Weißen Hauses bei den Gesprächen in Genf mit China im Zollstreit geeinigt. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an.

^

DAX 23.499,32 0,63%

XDAX 23.505,83 0,59%

EuroSTOXX 50 5.309,74 0,39%

^



DJIA 41.249,38 -0,29%

S&P 500 5.659,91 -0,07%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 130,32 -0,34%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1225 -0,22%

USD/Yen 145,96 0,41%

°



BITCOIN:

^

Bitcoin 103.917 -0,20%

°



ROHÖL:



^

°

