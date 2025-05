Boeing mit frischem Kaufsignal

In der letzten Woche gelang es, wie bereits am 5. Mai favorisiert, den Widerstandsbereich zwischen 173,85 und 185,26 US-Dollar zu überwinden und einen Anstieg über den 200-Wochen-Durchschnitt bei 192,16 US-Dollar zu vollziehen. Damit rückt nun die erste Zielzone bei 199,50 US-Dollar in der Boeing-Aktie in greifbare Nähe. Eine überschießende Welle könnte darüber sogar an den seit 2021 laufenden Abwärtstrend um 210,30 US-Dollar heranreichen. Investierte Anleger ziehen ihre Stopps nun merklich nach, aber auch ein etwas verspäteter Long-Einstieg wäre an dieser Stelle noch möglich. Etwaige Rücksetzer sollten um 185,26 US-Dollar enden. Unterhalb von 182,75 US-Dollar könnten dagegen empfindliche Rücksetzer in den Bereich des EMA 50 bei 173,05 US-Dollar drohen. Bis auf Weiteres lässt sich ein derartiges Szenario aber nicht zeichnen.

Trading-Strategie: