Bechtle mit Bodenbildung

Im Prinzip hat die Bodenbildungsphase bereits zum Jahreswechsel 2024/2025 und nach einem Verlaufstief bei 28,74 Euro begonnen, die anschließende Erholung reichte bis an den 200-Wochen-Durchschnitt um 41,00 Euro heran. Der kleine Kurseinbruch, ausgelöst durch die eingeführten US-Zölle, wurde zuletzt schnell verdaut und brachte Kursgewinne an rund 40,00 Euro hervor. Um jedoch den seit Sommer letzten Jahres im Aufbau befindlichen Boden endgültig abzuschließen, muss die Bechtle-Aktie mindestens auf Wochenschlusskursbasis überzeugend über 41,00 Euro zulegen. In der Folge könnte rasch Aufwärtspotenzial an 45,90 und darüber 50,00 Euro entstehen und sich für ein entsprechend mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Ein passender Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt und dürfte im Erfolgsfall eine überdurchschnittliche Rendite abwerfen. Auf der Unterseite sind kurzzeitige Rücksetzer in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 36,78 Euro und darunter auf 35,66 Euro noch als problemlos einzustufen, würden indes sogar einen Einstieg auf einem günstigeren Kursniveau ermöglichen. Erst darunter dürften die Jahrestiefs bei 28,74 Euro erneut in den Fokus der Verkäufer rücken, was jedoch einen Aufwärtstrendbruch nach sich ziehen könnte.

Trading-Strategie: