DAX an Märzhochs angekommen

Insbesondere die ersten Stunden der neuen Woche sollten sehr genau beobachtet werden, durch den Kurssprung auf ein neuerliches Rekordhoch bei 23.499 Punkten bestehen für den DAX bei einer Fortsetzung der Rallye weitere Anstiegschancen an 23.921 und darüber 24.566 Zähler. Nach Möglichkeit sollte diese Option mit einer unmittelbaren Trendfortsetzung am Montag untermauert werden. Anderenfalls könnte die Gefahr kurzzeitiger Rücksetzer zurück auf 23.100 und darunter 22.764 Punkte bei einer Trendwende sichtlich zunehmen. Vorläufig allerdings lassen sich aktuell keine größeren Umkehrsignale feststellen, in Long-Positionen investierte Anleger sollten ihre Stopps erneut ein Stück weit anheben.

Aktuelle Lage