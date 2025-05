Salzgitter schreibt rote Zahlen - Umsatz geht deutlich zurück

thg schrieb 08.05.25, 21:57

Der moderne Maschinen- und Anlagenbau braucht sowohl innovative Technologien als auch zuverlässige sowie hochqualitative Werkstoffe. Der Stahlbereich von thyssenkrupp entwickelt und produziert Produkte, die sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht zu den leistungsfähigsten dieser Zeit gehören.



Für Produktionsmaschinen, verfahrenstechnische Anlagen und den sonstigen Maschinen- und Anlagenbau reicht das Produktprogramm von unlegierten Baustählen bis hin zu anspruchsvollen Spezialstählen mit sehr hoher Härte. Bandbleche von thyssenkrupp zum Beispiel sind Werkstoffbasis für hoch beanspruchte Stahlkonstruktionen, die bei deutlich reduziertem Eigengewicht ein Maximum an Robustheit und Tragfähigkeit garantieren. Die verschleißbeständigen perdur®-Stähle sind in verschiedenen Gütestufen und Blechdicken verfügbar und bieten sich als innovative Lösung beispielsweise in Einsatzgebieten wie der Bergbautechnik oder in Stahl- und Zementwerken an.



Neben Druckbehälterstählen gehören auch maßgeschneiderte warmgewalzte Stähle für langlebige und robuste Leitungsrohre zum Transport von Wasser, Öl, Gas und Wasserstoff zum Güteportfolio und kommen zum Einsatz, wenn hohe Drücke und Temperaturen im Vordergrund stehen.

Quelle ThyssenKrupp

Wenn Europa voll auf Wasserstoff setzt ist TK dabei.

In Deutschland soll ein neues Wassersystem installiert werden. TK ist dabei

Treibstoffleitungen der NATO werden erneuert TK ist dabei

Und das ganze Geld vom Konjunkturpaket verbraucht garantiert auch viel Stahl

Baumaschinen,Trucks,Bagger,MTFs,usw