Spark Energy Minerals meldet vielversprechende Seltenerdmetallergebnisse aus seinem Ziel Caladão auf dem Projekt Arapaima in Brasilien

VANCOUVER, BC / 9. Mai 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. („Spark“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) freut sich, äußerst vielversprechende Ergebnisse für Seltenerdmetalle (REE) aus seinen Oberflächenprobenahmen bekannt zu geben, die im Rahmen der auf die Erkundung ausgerichteten Explorationsarbeiten im Ziel Caladão auf dem 64.352 Hektar großen Projekt Arapaima von Spark im brasilianischen Lithium Valley absolviert wurden. Das Ziel Caladão befindet sich in strategisch günstiger Lage im Bereich des äußerst höffigen Granits Caladão und grenzt an das Projekt von Axel REE Limited (ASX: AXL).

Wichtigste Explorationsergebnisse:

- Das Ziel Caladão besteht aus einem Paket von zusammenhängenden Explorationskonzessionen mit ca. 4.000 Hektar Grundfläche. Sie stimmen in puncto Fläche und zugrundeliegender Geologie mit den angrenzenden Konzessionen im Besitz des Unternehmens Axel REE Limited überein, das vor Kurzem berichtete, dass es eine erste Ressource für seine REE-Gallium-Entdeckung abgrenzen will (siehe Pressemeldungen von Axel REE vom 19.03.2025 und 24.03.2025).

- Die Ergebnisse von 30 Flusssedimentproben, die das geologische Expertenteam von Spark aus Teilbecken, nämlich den Entwässerungsgebieten des Granits Caladão, entnommen hatte, wiesen anomale REE-Werte auf. So konnte unter anderem ein hochgradig anomaler Spitzenwert von 6.417 ppm gesamte Seltenerdmetalloxide (TREO) ermittelt werden; 11 Proben lieferten Gehalte von über 1.000 ppm TREO.

- Zusätzliche Ergebnisse von 36 Bodenproben, die entlang von vorläufigen regionalen Linien über dem Granit Caladão entnommen wurden, lieferten ebenfalls stark anomale REE-Werte, einschließlich eines Spitzenwerts von 3.041 ppm TREO. Insgesamt 4 Proben enthielten mehr als 2.000 ppm TREO und 14 Proben mehr als 1.000 ppm TREO. Diese Bodenproben ergaben auch anomale Galliumwerte mit einem Spitzenwert von 94,07 ppm Ga2O3.

- Die Seltenerdmetall- und Galliumergebnisse der bisherigen frühen Oberflächenexplorationsarbeiten von Spark sind eine klare Bekräftigung des Potenzials des Granits Caladão und der Laterite, die die tonreichen Saprolithzonen überlagern, als aufstrebendes Zentrum für die Exploration kritischer Mineralressourcen. Im Zuge seiner Exploration konnte Spark REE- und Galliumgehalte nachweisen, die mit den Werten von Axel REE vergleichbar sind, die der Nachbar während seiner frühen Explorationsphasen gemeldet hatte.

- Die Explorationsergebnisse von Spark und von Axel REE belegen eindeutig, dass die Region des Granits Caladão - unmittelbar neben Brasiliens berühmtem Lithium Valley - ein aufstrebendes Gebiet für die Auffindung einer Seltenerdmetallmineralisierung ist.

Abbildung 1: Lage des Seltenerdmetall-Gallium-Ziels Caladão im Verhältnis zu Sparks umfangreichem 64 kha großen Konzessionspaket und den vorrangigen Lithiumzielen des Unternehmens Agua Branca, Groto do Maquém und Cruzeta.

Abbildung 2: Lage der Konzessionen des REE-Gallium-Ziels Caladão von Spark (blau) im Verhältnis zum angrenzenden Konzessionspaket von Axel REE (grün) im brasilianischen Lithium Valley. Die Ausdehnung des äußerst höffigen Granits Caladão selbst ist in orangener Farbe wiedergegeben.

Abbildung 3: Jüngste Ergebnisse der Flusssediment- und Bodenprobenahmen aus dem REE-Gallium-Ziel Caladão und dem Konzessionspaket von Spark im Vergleich zu den von Axel REE gemeldeten Ergebnissen aus dem angrenzenden Ziel Caladão (gleicher Name) und Konzessionspaket. Die Ausdehnung des äußerst höffigen Granits Caladão selbst ist in orangener Farbe wiedergegeben.

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: „Die Aufgabe unseres Teams bestand zu Beginn darin, in unserem Gebiet hochwertige Lithiumziele zu ermitteln. Die Erfolge, die unser Nachbar im Südosten, Axel REE, bei der auf Seltenerdmetalle ausgerichteten Exploration erzielte, ermutigten uns jedoch und so nahmen wir bei der Auswertung der Flusssediment- und Bodenproben in diesem Abschnitt, den wir „Caladão“ nennen, auch Seltenerdmetalle ins Visier. Die Ergebnisse unserer Oberflächenproben aus dem entsprechenden geologischen Milieu halten dem Vergleich mit den Ergebnissen von Axel REE stand. Nachdem die Konzessionen von Spark mehr als 4.000 Hektar des Granits Caladão abdecken (auf Grundlage von kartierten Ausbissen, der Lateritdeckschicht und der geophysikalischen Ergebnisse), stimmt uns das bedeutende Potenzial in diesen Gebieten sehr zuversichtlich.“

Zielgebiet Caladão – Bodenproben

Die Ergebnisse von 36 Bodenproben, die aus vier regionalen Bodenprofilen über dem Granit Caladão innerhalb der Konzessionen von Spark entnommen wurden, sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Im Probenahmegebiet ist der Granit Caladão von einem ausgeprägten Regolithprofil mit einer Mächtigkeit von bis zu 50 m überlagert, das sich aus einem oberen eisenhaltigen Laterithorizont mit einem hohen Aluminium- und Galliumgehalt von bis zu 20 m Mächtigkeit und darunter einem Saprolith-Ton-Horizont zusammensetzt, der, wie von Axel REE berichtet wurde, eine starke REE-Anreicherung aufweist.

Die Bodenproben, die entlang vorläufiger regionaler Linien über dem Granit Caladão entnommen wurden, lieferten ebenfalls stark anomale REE-Ergebnisse, einschließlich eines Spitzenwerts von 3.041 ppm TREO. Insgesamt 4 Proben enthielten mehr als 2.000 ppm TREO und 14 Proben mehr als 1.000 ppm TREO (Bereich von 101,06 bis 3.041,56 ppm TREO).

Darüber hinaus ergaben die Bodenproben auch anomale Galliumwerte mit einem Spitzenwert von 94,07 ppm Ga2O3 (Bereich von 29,55 bis 94,07 ppm Ga2O3). Diese Ergebnisse bestätigen, dass der oben genannte geologische Kontext Potenzial für die Auffindung einer Seltenerdmetall- und einer Galliummineralisierung in einem ausgedehnten Gebiet aufweist, das vom Granit Caladão unterlagert ist.

Tabelle 1: Ergebnisse von 36 Bodenproben, die Spark entlang von 3 regionalen Polygonzügen über dem Granit Caladão innerhalb seiner Konzessionen entnommen hat.

Zielgebiet Caladão– Flusssedimentproben

Die Ergebnisse von 30 Bodenproben, die aus den Teileinzugsgebieten entnommen wurden, die den nördlichen Rand des Granits Caladão innerhalb der Konzessionen von Spark entwässern, sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Diese Ergebnisse lieferten anomale REE-Werte, einschließlich eines stark anomalen Spitzenwerts von 6.417 ppm TREO. 11 Proben enthielten Werte von mehr als 1.000 ppm TREO (Bereich von 92,10 bis 6.417,48 ppm TREO).

Die regionalen Polygonzüge, entlang denen das geologische Team von Spark Bodenproben entnommen hat (die Ergebnisse sind oben aufgeführt), dienen der eindeutigen Definition der Quellgebiete für die anomalen REE- und Galliumwerte, die in den unten aufgeführten Flusssedimentproben ermittelt wurden.

Tabelle 2: Ergebnisse von 30 Flusssedimentproben, die Spark entlang von 3 regionalen Polygonzügen über dem Granit Caladão innerhalb seiner Konzessionen entnommen hat.

Plan für die weitere Exploration

Nach diesen vielversprechenden Ergebnissen prüft Spark nun Pläne zur Beschleunigung seiner auf Seltenerdmetalle ausgerichteten Explorationsaktivitäten, wobei das Unternehmen zugleich seine drei primären Lithiumziele im Vorfeld von Bohrungen, die für den weiteren Jahresverlauf geplant sind, ausbauen will, wie in früheren Mitteilungen angekündigt wurde.

Das Unternehmen bewertet auch die Möglichkeit anschließender Explorationsarbeiten in diesem aufstrebenden Seltenerdmetall-Gallium-Ziel, die mit Sicherheit regelmäßige, aber in breiten Abständen angelegte lithogeochemische Untersuchungen mittels Schneckenbohrungen/Luftkernbohrungen durch das Regolithprofil auf dem gesamten Konzessionspaket umfassen werden.

Der kürzlich erfolgte Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Sorbie Capital stärkt die finanzielle Position von Spark und bietet eine solide Grundlage für den zweigliedrigen Fokus des Unternehmens: die Durchführung von Explorationsprogrammen mit Lithium- bzw. Seltenerdmetallschwerpunkt in diesem erstklassigen Gebiet im brasilianischen Minas Gerais.

Die Exploration des umfangreichen 64.359 Hektar großen Konzessionsgebiets von Spark wird an drei Hauptfronten fortgesetzt:

- Fortsetzung der ersten Erkundungsphase, geologischen Kartierungen und Entnahme von Flusssedimentproben, wobei 61 Teileinzugsgebiete noch beprobt werden müssen.

- Anschlussarbeiten in den vorrangigen Zielgebieten Agua Branca, Groto do Maquém (Lithium) und Caladão (Seltenerdmetalle), wobei die Ergebnisse auf laufender Basis ausgewertet werden sollen, um erste Ziele für Bohrungen zu entwickeln.

- Planung umfangreicherer Programme in der Region Caladão, einschließlich Schneckenbohrungen, um das Potenzial der höffigen REE- und Galliumzone neben dem Projekt von Axel REE weiter abzugrenzen.

Das Unternehmen hat bislang die folgenden Explorationsarbeiten absolviert:

- Geologische Beobachtungen: 401

- Pegmatitvorkommen: 123

- Handwerkliche Abbaustätten: 66

- Entnommene Proben: 399

- Pegmatittrends: 13

- Beprobte Teileinzugsgebiete: 27

- Noch zu beprobende Teileinzugsgebiete: 61

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: „Diese ersten Ergebnisse für Seltenerdmetalle stimmen uns sehr zuversichtlich, denn sie bestätigen die außergewöhnliche Höffigkeit unseres Projekts Caladão. Die Tatsache, dass unsere frühen Ergebnisse mit denen vergleichbar sind, die von Axel REE in einem ähnlichen Stadium erzielt wurden, ist sehr vielversprechend, insbesondere angesichts des jüngsten Erfolgs von Axel. In Kombination mit den weit verbreiteten Galliumanomalien und unserer Nähe zu Brasiliens Lithium Valley ist Spark einzigartig positioniert, um mehrere Gelegenheiten für die Auffindung hochwertiger kritischer Minerale voranzutreiben. Angesichts unserer gestärkten Bilanz freuen wir uns darauf, die Exploration zu beschleunigen und das volle Potenzial unserer Projekte zu erschließen.“

QA/QC-Protokolle

Spark hat die vollständige Kontrollkette von der Probenahme bis zur Auslieferung an das Labor aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Das SGS-Labor verwendete QA/QC-Protokolle für Leer-, Standard- und Doppelproben, deren Ergebnisse zusammen mit jenen der abgeschlossenen Analysen gemeldet werden.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

