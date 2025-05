DAX springt weiter nach oben – Markt schüttelt Zollpanik vollständig ab

Der Rutsch im Goldpreis zeigt eindrucksvoll, dass der Absicherungsbedarf der Investoren sinkt. Es war auch gut am Besucherandrang auf der Finanzmesse „Invest“ in Stuttgart am Wochenende abzulesen. Die Anleger wollen trotz der unsicheren Handelspolitik der US-Regierung investieren. Der zunehmende Risikoappetit ist deutlich spürbar. Die Liquidität will in den Markt und zusätzlich werden die Zentralbanken aller Voraussicht nach die Leitzinsen im Rest des Jahres weiter senken. Das wird die Liquidität weiter erhöhen, was gut für Aktien ist.

Jetzt will niemand den anrollenden Zug verpassen. Dabei blicken die Anleger seit der Ankündigung der 90-tägigen Pause der reziproken Zölle strikt nach vorn. Sie rechnen nicht mehr mit der Rückkehr der strikten Zölle und sehen die Fortschritte in den Verhandlungen zwischen China und den USA. Das ist das Signal, auf das viele noch gewartet haben. Sie spekulieren nun darauf, dass Donald Trump einen Ausweg sucht, die Zölle nicht mehr erlassen zu müssen, um einen weiteren Ausverkauf am Anleihemarkt zu vermeiden. Man könnte auch sagen: Der Aktienmarkt hat den Anleihemarkt zu seinem Verbündeten gemacht.