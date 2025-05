PPF will Anteil an ProSiebenSat.1 auf fast 30 Prozent ausbauen - Zwist mit MFE? Der tschechische Großaktionär PPF will mehr Einfluss beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 . PPF will laut einer Mitteilung vom Montag 7 Euro je Aktie in bar bieten und damit die Beteiligung von aktuell knapp 15 auf bis zu 29,99 Prozent steigern. Damit …