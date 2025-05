Gewinne wegen Hoffnung auf Fortschritte im Zollstreit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkten hat die Woche meist mit Kursgewinnen begonnen. Die Hoffnung, dass China und die USA bei ihren Zollgesprächen Fortschritte machen, trieb unter anderem an den China-Börsen die Kurse an. Nach Angaben der chinesischen Delegation wurde eine "Reihe wichtiger Übereinstimmungen" erreicht.

Nach einem Treffen in Genf wurde von beiden Verhandlungspartnern für diesen Montag eine gemeinsame Erklärung angekündigt. Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng bezeichnete die Gespräche am Wochenende als "offen und konstruktiv". China sei bereit, "den Kuchen der Zusammenarbeit zu vergrößern" und die Handelsbeziehungen mit den USA für eine neue Entwicklung voranzutreiben, um der Weltwirtschaft mehr Stabilität zu bringen.