Xiaomi: Käufer fühlen sich getäuscht – Aktie rauscht ab!

Die Aktie von Xiaomi ist am Montag in Hongkong um bis zu 5,7 Prozent eingebrochen. Hintergrund ist eine Welle von Verbraucherbeschwerden rund um das neue Elektroauto SU7 Ultra. Mehr als 300 Kunden kündigten laut lokalen Medienberichten an, ihre Bestellung stornieren zu wollen – wegen angeblich "falscher Werbung" zur Motorhaube der Rennsportversion.

Konkret geht es um die als Sonderausstattung angebotene "Carbonfaser-Motorhaube mit zwei Luftkanälen" für 42.000 Yuan (etwa 5.833 US-Dollar). Xiaomi hatte das Feature als funktionales Upgrade beworben – mit verbesserter Belüftung für die Vorderräder. Doch nach der Auslieferung untersuchten einige Käufer die verbaute Haube und fanden lediglich zwei Löcher und Plastikhalterungen – keine funktionalen Luftkanäle. Zudem sei das Design nahezu identisch mit der Standardvariante, berichtete die Nachrichtenagentur Yicai.