ProSiebenSat.1 Media - Aktie im Rampenlicht - 12.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media einen Gewinn von +6,61 % verbuchen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,10 % geändert.

Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China dürften den Dax am Montag in seiner Rekordjagd weiter nach oben treiben. In Asien legten die Börsen bereits überwiegend zu, und auch in Europa wird erwartet, dass die Stimmung unter den …

Der tschechische Großaktionär PPF will mehr Einfluss beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 . PPF will laut einer Mitteilung vom Montag 7 Euro je Aktie in bar bieten und damit die Beteiligung von aktuell knapp 15 auf bis zu 29,99 Prozent steigern. Damit …

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Sonstiges ProSiebenSat.1 Media SE: PPF kündigt öffentliches Erwerbsangebot an, um Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf bis zu 29,99 % aufzustocken 12.05.2025 / 07:49 CET/CEST Veröffentlichung einer …