Abu Dhabi und Japan unterzeichnen Abkommen zur Stärkung der Partnerschaft, zur Förderung des bilateralen Handels und der Investitionen

ABU DHABI, VAE, 12. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Eine Wirtschaftsdelegation aus Abu Dhabi unter der Leitung des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) schloss einen erfolgreichen Besuch in Japan ab und unterzeichnete Vereinbarungen mit Regierungsstellen und dem Privatsektor, um Partnerschaften in verschiedenen Branchen und wachstumsstarken Clustern weiter auszubauen.

Die Wirtschaftsdelegation aus Abu Dhabi, die sich aus Vertretern von mehr als 80 Einrichtungen des öffentlichen Sektors, Privatunternehmen, KMU und Start-ups zusammensetzte, führte hochrangige Gespräche mit hochrangigen Regierungsvertretern, wichtigen Unternehmen und Investoren in Japan, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit in Schlüsselsektoren wie Biowissenschaften, kohlenstoffneutrale Technologien, KI, digitale Infrastruktur, Robotik, fortschrittliche Fertigung und Finanzdienstleistungen zu erkunden.