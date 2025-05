Trading ist doch reines Glücksspiel! Florian Sondershausen erklärt, warum diese gängige Ansicht mit der Realität wenig zu tun hat (FOTO)

Koblenz (ots) - Las Vegas, Monte-Carlo, Reno - viele würden diese Kette ganz

einfach mit Wall Street fortsetzen. Doch ist der Handel mit Aktien oder

Kryptowährungen tatsächlich mit Roulette und Lotto vergleichbar?



Wenn das Geld nicht reicht, um sich alle Träume zu erfüllen, denkt so mancher

daran, ins Trading einzusteigen: Aktien, Kryptowährungen oder Forex-Handel -

hohe Gewinne locken überall. Wer seinen Plan dann aber im Freundes- und

Bekanntenkreis beiläufig erwähnt, stößt nicht selten auf tiefsitzende

Vorurteile. Es heißt, dass die meisten Trader ohnehin verlieren, weil Trading

riskant und nichts als Glücksspiel ist. Könnte der Trader also genauso gut ins

Casino gehen oder Lotto spielen? "Die Gewinnchance für einen Dreier im Lotto

liegt bei 1,5 Prozent, während wir beim Trading mit 70 Prozent rechnen können",

sagt Florian Sondershausen, Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting

GmbH. "Trading ist also kein Glücksspiel, sofern es mit dem richtigen System,

klaren Setups, Risikomanagement und statistischen Datenanalysen betrieben wird.

Wer planlos spekulieren möchte, kann sich natürlich auch an einen Roulettetisch

setzen."







nicht über Nacht erlangen. Ich würde außerdem nicht empfehlen, auf den

erstbesten Börsenguru im Internet zu vertrauen", fügt der Trading-Experte hinzu.

"Gefragt ist vielmehr ein Mentor, der einen schrittweise ans Trading heranführt

und dabei hilft, möglichst sicher und fehlerfrei zu agieren." Gemeinsam mit

seinem Geschäftspartner Christian Haag hat Florian Sondershausen die Haag

Sondershausen Consulting GmbH gegründet, die sowohl Trading-Einsteiger als auch

bereits erfolgreiche Trader mit einem Mentoring-Programm unterstützt, um ihnen

das Trading-Handwerk beizubringen. Im Folgenden erklärt Florian Sondershausen,

warum professionelles Trading mit Glücksspiel nichts zu tun hat.



Information vs. Zufall



Für manchen mag es oberflächlich betrachtet Ähnlichkeiten zwischen Trading und

Glücksspiel geben. Es scheint, dass auch der Trader auf etwas setzt und sich

dabei hohe Gewinne erhofft. Der entscheidende Unterschied liegt in der

Systematik, der Analyse und der Wahrscheinlichkeitskontrolle, die zum

professionellen Trading gehören. Bei Roulette oder Lotto sind die Ergebnisse

rein zufällig: Die Zahl wird gezogen, die Kugel rollt - niemand kennt vorab das

Ergebnis. Beim Trading beruht die Entscheidung dagegen auf Datenanalysen,

Marktpsychologie und Wahrscheinlichkeiten. Trader analysieren Kursverläufe und Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Das nötige Wissen, das Trading messbar und planbar macht, lässt sich natürlichnicht über Nacht erlangen. Ich würde außerdem nicht empfehlen, auf denerstbesten Börsenguru im Internet zu vertrauen", fügt der Trading-Experte hinzu."Gefragt ist vielmehr ein Mentor, der einen schrittweise ans Trading heranführtund dabei hilft, möglichst sicher und fehlerfrei zu agieren." Gemeinsam mitseinem Geschäftspartner Christian Haag hat Florian Sondershausen die HaagSondershausen Consulting GmbH gegründet, die sowohl Trading-Einsteiger als auchbereits erfolgreiche Trader mit einem Mentoring-Programm unterstützt, um ihnendas Trading-Handwerk beizubringen. Im Folgenden erklärt Florian Sondershausen,warum professionelles Trading mit Glücksspiel nichts zu tun hat.Information vs. ZufallFür manchen mag es oberflächlich betrachtet Ähnlichkeiten zwischen Trading undGlücksspiel geben. Es scheint, dass auch der Trader auf etwas setzt und sichdabei hohe Gewinne erhofft. Der entscheidende Unterschied liegt in derSystematik, der Analyse und der Wahrscheinlichkeitskontrolle, die zumprofessionellen Trading gehören. Bei Roulette oder Lotto sind die Ergebnisserein zufällig: Die Zahl wird gezogen, die Kugel rollt - niemand kennt vorab dasErgebnis. Beim Trading beruht die Entscheidung dagegen auf Datenanalysen,Marktpsychologie und Wahrscheinlichkeiten. Trader analysieren Kursverläufe und