Reolink stellt Akku-Kamera Altas mit 10s Voraufzeichnungsfunktion vor

LOS ANGELES, 12. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Reolink, ein innovativer Marktführer im Bereich smarter Kameratechnologie für Zuhause, stellt seine neue Altas Kamera vor, eine 4MP Wi-Fi Batteriekamera mit Voraufzeichnungsfunktion. Die Reolink Altas zeichnet auch die Momente vor einem Alarm auf, muss nur alle paar Monate aufgeladen werden und erkennt Details selbst in der Dunkelheit.

Jetzt in Deutschland vorbestellbar: Altas mit einem 6-Watt-Solarpanel ist für 159,99 € auf Reolink.com erhältlich. Von jetzt bis zum 26. Mai können Kunden für 1 € vorbestellen und dann erhalten per E-Mail einen Rabattcode über 15 %. Der Code ist vom 27. Mai bis zum 1. Juni gültig.

Mit smarter Voraufzeichnungsfunktion jeden Moment einfangen

Während herkömmliche Batteriekameras mit der Aufnahme beginnen, sobald der PIR-Sensor ausgelöst wird, nutzt die Reolink Altas eine smarte Voraufzeichnung. So kann sie einen Zeitraum von bis zu 10 Sekunden vor der Erkennung einer Bewegung aufzeichnen. Sie erfasst die gesamte Sequenz von der kleinsten Bewegung an, so dass die Vorgeschichte jedes Ereignisses erhalten bleibt und dem Nutzer kein Detail entgeht.

Großer Akku für erweiterten Schutz

Die Reolink Altas verfügt über einen starken 20.000-mAh-Akku mit hoher Kapazität für einen kontinuierlichen Schutz. Mit eingeschalteter Voraufzeichnungsfunktion bietet die Kamera mit einer vollen Aufladung bis zu 336 Stunden (14 Tage) Akkulaufzeit. Im Modus mit Bewegungsauslösung durch den PIR-Sensor verlängert sich die Akkulaufzeit der Reolink Altas auf bis zu 540 Tage - basierend auf 300 Sekunden Videoaufnahme pro Tag.

Außerdem können Benutzer ihre Reolink Altas mit einem 6-Watt-Solarpanel koppeln. Bereits eine Stunde direktes Sonnenlicht pro Tag reicht aus, um die Kamera für die Voraufzeichnungsfunktion kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Das bedeutet weniger manuelles Aufladen, einen niedrigeren Energieverbrauch und Schutz rund um die Uhr bei geringem Aufwand.

Echte Farbsicht Tag und Nacht bei schwachem Licht

Die Altas verfügt außerdem über die innovative ColorX-Technologie von Reolink. Kameras mit dieser Technologie fangen mit ihrem ultragroßen Objektiv mit F1,0-Blende und einem 1/1,8-Zoll-Sensor bis zu viermal mehr Licht ein als herkömmliche Infrarot (IR)-Kameras. Das Ergebnis sind gestochen scharfe Aufnahmen in 2K-Auflösung mit lebendigen Farben, selbst in Umgebungen mit wenig Licht.

Außerdem minimiert die ColorX-Technologie auch Probleme, die bei reinen Spotlight-Kameras auftreten, wie z. B. starke Reflexionen von Wänden oder Nummernschildern. Damit macht es die Reolink Altas leicht, Personen, Objekte und potenzielle Bedrohungen bei Dunkelheit zu erkennen.

Die Reolink Altas verfügt außerdem über eine KI-gestützte Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen, einschließlich einer lokalen Speicheroption ohne Abonnementgebühren für einen intelligenteren und sichereren Schutz.

Mit der neuen Altas-Kamera kombiniert Reolink fortschrittliche Funktionen mit intuitivem, benutzerorientiertem Design und bietet einen umfassenden Schutz für den Alltag.

Mehr über die Reolink Altas und die Altas Serie erfahren Sie auf Reolink.com.

Über Reolink

Reolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über die Angebote von Reolink unter Reolink.com.

