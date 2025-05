Positiver Jahresauftakt für Immobilienpreise

Berlin (ots) - vdp-Indexerhöht sich im ersten Quartal 2025 um 3,3 % auf

Jahressicht



Die Immobilienpreise in Deutschland starteten so in das Jahr 2025, wie sie das

Jahr 2024 beendet hatten: mit einem Anstieg. Der Immobilienpreisindex des

Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) erreichte im ersten Quartal dieses

Jahres 180,5 Punkte und übertraf damit den Wert aus dem Anfangsquartal 2024 um

3,3 %. Gegenüber dem Schlussquartal 2024 verzeichnete der Index einen Zuwachs um

1,2 %.



Die dem vdp-Index zugrunde liegenden Zahlen werden seit 2010 Quartal für Quartal

von vdpResearch erhoben. Sie decken die Preisentwicklungen auf dem gesamten

deutschen Markt für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien ab und basieren -

im Gegensatz zu anderen Preisindizes - auf der Auswertung echter

Immobilientransaktionsdaten von mehr als 700 Kreditinstituten.





Größter Treiber für den Anstieg der Preise im ersten Quartal 2025 waren dieWohnimmobilienpreise , die im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres2024 um 3,6 % anzogen. Verglichen mit dem vierten Quartal 2024 betrug das Plus1,2 %. Positiv - mit Steigerungen um 2,3 % auf Jahressicht und 1,0 % aufQuartalssicht - entwickelten sich auch die Preise für Gewerbeimmobilien , diesich aus Büro- und Einzelhandelsimmobilienpreisen zusammensetzen."Die Preisentwicklung zu Jahresbeginn ist positiv, sie sollte aber nichtüberbewertet werden." Jens Tolckmitt"Die Immobilienpreise in Deutschland konnten den Aufwind aus dem Vorjahr nutzenund sind durchweg mit Zuwächsen in das Jahr 2025 gestartet", kommentiertevdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt . Allerdings sei zu berücksichtigen,dass einige potenziell marktrelevante Nachrichten erst gegen Ende des erstenQuartals aufgekommen seien. Diese bildeten sich noch nicht in den Indexdaten desersten Quartals ab. Als Beispiele nannte er die drohenden Handelskonflikte sowiedie Ankündigung schuldenfinanzierter Investitionen in Deutschland. "DiePreisentwicklung zu Jahresbeginn ist positiv, sie sollte aber nicht überbewertetwerden." Zumal das Transaktionsvolumen noch verhalten sei - vor allem auf demGewerbeimmobilienmarkt. In den Monaten Januar bis März dieses Jahres hätte sichdie Entwicklung der letzten Quartale bestätigt. "Abzuwarten ist aber, ob diePreise im zweiten Quartal die recht deutliche Aufwärtsbewegung bestätigenkönnen."Wohnimmobilien: Deutliche Preissteigerungen bei MehrfamilienhäusernDas Plus bei den Wohnimmobilienpreisen in Höhe von 3,6 % gegenüber demVorjahresquartal lässt sich insbesondere auf die Entwicklung der Preise fürMehrfamilienhäuser zurückführen, die in dem Zeitraum um 4,8 % zulegten. Dasselbst genutzte Wohneigentum, zu dem Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen