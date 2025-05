Bei Netflix jetzt Gewinne sichern, sonst wird's teuer!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Netflix

Innerhalb der US-Technologiebranche gibt es mit Blick auf die Performance der vergangenen 12 Monate einen überraschenden Gewinner. Unter den Blue-Chip-Aktien ist trotz der anhaltenden Begeisterung für KI-Werte nicht Microsoft oder Nvidia der beste Wert, sondern Netflix mit einem Plus von 86 Prozent zwischen dem 12. Mai 2024 und Montag, dem 12. Mai 2025.

Zur erheblichen Outperformance nicht nur gegenüber anderen Technologiewerten, sondern auch dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 hat beigetragen, dass die Netflix-Aktie die von US-Präsident Donald Trump ausgelöste Zollpanik vergleichsweise schadlos überstanden hat. Zwar purzelten im Rahmen der allgemeinen Verunsicherung auch hier die Kurse, aber längst nicht so stark wie anderswo. Vom jüngst bei 1.164 US-Dollar erzielten Allzeithoch ist Netflix derzeit nur 2,5 Prozent entfernt.

Wenngleich im Chart der Aktie derzeit nur wenig daraufhin deutet, dass es bald zu einem Kurswechsel kommen könnte, sollten Anlegerinnen und Anleger mit wachsender Vorsicht agieren. Die anhaltenden Kursgewinne haben zu einem starken Bewertungsanstieg geführt, während die technische Indikation gleichzeitig überhitzt ist und erste Probleme aufweist. Ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, Gewinne mitzunehmen?

Netflix Chartsignale

Fortgeschrittener Aufwärtstrend: Die Aktie von Netflix befindet sich in einem dynamischen, aber bereits weit fortgeschrittenen Aufwärtstrend.

Die Aktie von Netflix befindet sich in einem dynamischen, aber bereits weit fortgeschrittenen Aufwärtstrend. Aktie überkauft: Die technische Indikation deutet auf eine Überhitzung der Netflix-Anteile hin, insbesondere auf langfristigen Zeitebenen.

Die technische Indikation deutet auf eine Überhitzung der Netflix-Anteile hin, insbesondere auf langfristigen Zeitebenen. Bearishe Divergenzen: In RSI und MACD liegen bearishe Divergenzen vor. Damit könnte eine nachhaltige Trendwende bevorstehen.

In RSI und MACD liegen bearishe Divergenzen vor. Damit könnte eine nachhaltige Trendwende bevorstehen. Wachsende Korrekturgefahr: Die Korrekturgefahr in der Netflix-Aktie wächst, auch weil das Unternehmen überbewertet ist und Analysten kaum mehr Potenzial sehen.

Droht Netflix jetzt eine Trendwende?

Trotz eines sich verschärfenden Wettbewerbs im Streaming-Geschäft ist es für die Netflix-Aktie in den vergangenen Jahren hervorragend gelaufen. Neben der hohen Resilienz des Geschäftsmodelles ist vor allem die Preissetzungsmacht des Unternehmens ein Erfolgsgarant: Die Nettomarge lag in den vergangenen 12 Monaten bei 23,1 Prozent – das ist der mit Abstand beste Wert der Branche.

Rivale Walt Disney etwa ist mit seinem Angebot Disney+ erst vor Kurzem über die Profitabilitätsschwelle geklettert, während Konkurrenten wie Apple und Amazon draufzahlen und ihr Streaming-Geschäft aus anderen profitablen Geschäftsbereichen querfinanzieren. Auch die Verbesserungen beim Cashflow, lange hatte Netflix aufgrund hoher Produktionskosten starke Mittelabflüsse zu verzeichnen, haben für ein anhaltendes Investoreninteresse und damit für fortgesetzte Kursgewinne gesorgt.

Die jüngsten Hochs wurden technisch nicht bestätigt

Trotz der Dauerrallye seit dem Erreichen eines Tiefs im März 2022 ist der Chart der Aktie nicht makellos. Vor allem in den vergangenen Monaten sind die Probleme trotz neuer Rekordnotierungen gewachsen: Die technischen Indikatoren haben die Allzeithochs der Aktie nicht bestätigen können. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD weisen bearishe Divergenzen auf und befinden sich gegen den Trend der Aktie in Abwärtsbewegungen.

Im RSI sind die Divergenzen besonders markant, auch weil sie sich ausgehend von ohnehin überkauften Zuständen der Aktie ergeben haben. Dazu kommt, dass sich der RSI in den vergangenen Jahren für eine Vielzahl von Hochs nicht signifikant hat verbessern können, so auch für das jüngste Allzeithoch nicht. Zwar gibt der MACD hier eine bessere Figur ab, das zuletzt markierte Hoch hat aber auch er nicht bestätigen können.

Keilformation könnte Wende einleiten

Auch die Verlaufsstruktur der Aktie wirft inzwischen Fragen auf. In den vergangenen Wochen und Monaten ist es zu einem sogenannten Broadening Ascending Wedge, also einem ansteigenden, sich ausweitenden Keil gekommen. Diese Formation gilt in der technischen Analyse aber nicht als bullish, sondern als bearish. Es besteht die Gefahr, dass eine Aktie nach unten herausfällt, da es ihr am Ende eines langen Aufwärtstrends an Schwung fehlt, einen weiteren Ausbruch nach oben zu bewerkstelligen.

Genau diese Situation liegt gegenwärtig in der Netflix-Aktie vor, die mit einem RSI von 81 auf Monatsbasis auch auf der höchsten Zeitebene überkauft ist. Selbst wenn ihr noch einmal ein Ausbruch gelingen sollte, stehen die Chancen mit Blick auf die bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren schlecht, dass es sich hierbei um eine nachhaltige Kursbewegung handeln dürfte.

Experten sehen kein weiteres Kurspotenzial

Während der Aktie technisch die Luft auszugehen droht, ist ihre Bewertung gleichzeitig kaum mehr zu vertreten. Für 2025 ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 44,5 eingepreist. Das liegt um knapp drei Prozent über dem mit 43,2 ohnehin hohen Fünfjahresdurchschnitt. Der Branchenwert liegt unterdessen im Mittel bei 19,2. Auch bei anderen Bewertungskennziffern liegt die Aktie sowohl über ihrem eigenen als auch dem Bewertungsdurchschnitt der Branche. Dafür verleiht die Finanzinformationsplattform SeekingAlpha der Netflix-Aktie eine glatte Sechs. Selbst das Wachstum des Unternehmens ist mit einem Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis von 1,15 nicht mehr günstig. Kaufenswert gelten hier Werte unter 1.

Zwar sind Wall-Street-Experten noch immer mehrheitlich bullish. Im Mittel kommt Netflix auf eine Kaufempfehlung. Bei insgesamt 50 Bewertungen ist die Aktie 26 Mal zum Kaufen und achtmal zum Übergewichten empfohlen. 15 Analystinnen und Analysten sehen eine Position zum Halten, während es nur ein Experte gewagt hat, die Aktie zum Verkauf zu empfehlen.

Allerdings zeigt das mittlere Kursziel von 1.096,58 US-Dollar – einem Kurs rund vier Prozent unter dem Niveau der Vorwoche – dass der Aktie kaum mehr höhere Notierungen zugetraut werden. Anlegerinnen und Anleger, die hier investiert sind, sollten daher Gewinnmitnahmen erwägen und sich nach weniger hoch bewerteten Titeln auf die Suche machen.

Netflix auf einen Blick

ISIN: US64110L1061

US64110L1061 Börsenwert: 485,2 Milliarden US-Dollar

485,2 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 44,5

44,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

