Panzerpause? Selenskyj lädt Putin ein – Europäische Rüstungsaktien stürzen ab!

Nach dem überraschenden Gesprächsangebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Wladimir Putin sind europäische Rüstungsaktien am Montag unter Druck geraten. Selenskyj kündigte an, Putin am Donnerstag in der Türkei treffen zu wollen. "Ich werde auf Putin warten, persönlich", schrieb er auf X.