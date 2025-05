Einigung zwischen USA und China hält Rally am Laufen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Montag von einer Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und China profitiert. Die weiterhin schwungvolle Erholung vom ersten Zollschock, der Anfang April noch die Märkte erfasst hatte, trieb den EuroStoxx 50 auf ein Hoch seit Ende März. Der Leitindex der Eurozone nahm wieder Kurs auf seinen Rekord, der vor zwei Monaten mit 5.568 Punkten aufgestellt wurde.

"Die Anleger begrüßen diese Entwicklung und setzen auf risikoreichere Anlagen", sagte der Marktbeobachter Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades. Um bis zu 2,1 Prozent zog der EuroStoxx am Morgen an. Zuletzt betrug sein Plus dann 1,79 Prozent auf 5.405 Zähler.

Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 8.593,92 Punkte, während der Schweizer SMI um 0,28 Prozent auf 12.054,00 Zähler nachgab. Kursrutsche im Pharmasektor bremsten an diesen Länderbörsen die Kurse, weil US-Präsident Donald Trump ein Dekret ankündigte, um die Medikamentenpreise in den USA zu senken.

Im Pharmasektor erwischte es Sanofi und Novo Nordisk mit Abschlägen von bis zu 5,7 Prozent relativ stark. Titel von Astrazeneca und GSK sanken in London um bis zu 3,1 Prozent. Roche und Novartis , die im Züricher SMI starkes Gewicht haben, büßten bis zu 3,3 Prozent ein.

Stattdessen waren zyklische Industriebranchen gefragt. Aktien aus dem Autosektor zum Beispiel profitierten stark davon, dass China und die USA die kräftige Kappung ihrer gegenseitigen Zölle beschlossen haben. Stellantis fiel zum Beispiel auf mit einem Kurssprung um sechs Prozent.

Auch im Chipsektor, um den sich Anleger wegen des US-China-Verhältnisses Sorgen gemacht hatten, kam große Erleichterung auf. Der Kurs von STMicroelectronics sprang um sechs Prozent nach oben.

Die nächste Branche, die kräftig von den Neuigkeiten profitierte, waren Luxusgüter, für die gerade China ein sehr bedeutender Markt ist. Titel von Hermes und Kering gehörten im EuroStoxx mit bis zu 6,4 Prozent zu den klaren Gewinnern. LVMH nahmen in dem Leitindex mit 7,3 Prozent die Spitze ein.

Mit individuellen Nachrichten standen die 3,5 Prozent höheren Unicredit -Aktien im Blickfeld. Der Großbank ist während ihres Ringens um die Commerzbank ein überraschend guter Jahresstart gelungen. Mit einem Überschuss von 2,8 Milliarden Euro schrieben die Italiener den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte./tih/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,18 % und einem Kurs von 2.570 auf Tradegate (12. Mai 2025, 11:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -8,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,71 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 193,88 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6800 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 799,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 515,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00DKK was eine Bandbreite von +801,93 %/+1.738,88 % bedeutet.