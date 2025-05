Waschmittel von TOPTIL bei NORMA ab Mitte Mai deutlich im Preis reduziert / Bio-Brötchen und duftende Wäsche - der perfekte Wochenstart (FOTO)

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Norma Group Verbindungstechnik - IPO am 8. April NORMA Group +4,31 % Aktie 49 Aufrufe heute BörsenBot gestern 08:00

Nürnberg (ots) -Das ist ein astreiner Wochenstart bei NORMA - im wörtlichen Sinne! Denn derLebensmittel-Händler reduziert ab sofort zwei beliebte Waschmittel derEigenmarke TOPTIL im Preis. Jeweils 20 Cent sparen Kundinnen und Kunden beimDiscounter, wenn sie bei der 2-Kilo-Packung vom Color- oder Vollwaschmittelzugreifen. Super sauber und zum Sparpreis: NORMA gibt den Verbraucherinnen undVerbrauchern damit erneut direkt Preisvorteile weiter und sorgt zum Wochenstartfür noch mehr gute Laune. Auch die Frühstücksbrötchen schmecken gleich dreimalbesser, wenn sie 20 Prozent günstiger zu haben sind. Die Bio-Landbrötchen vonBIOLINE gibt es jetzt für 79 Cent statt 99 Cent.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):TOPTIL Color-Waschmittel 2,03 kgBislang: 4,89 EURJetzt: 4,69 EURTOPTIL Vollwaschmittel 2,03 kgBislang: 4,89 EURJetzt: 4,69 EURBIOLINE Bio-Landbrötchen 250g / 280gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6031384OTS: NORMA