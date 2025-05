Salzgitter schreibt rote Zahlen - Umsatz geht deutlich zurück

ATTCHEN-12 schrieb 09.05.25, 09:50

Neue Börsengänge und schnelle Anleihen



Mit dem Programm „IPOready Defence“ will Euronext speziell Börsengänge im Verteidigungssektor fördern. Das EU-finanzierte Projekt startet im dritten Quartal 2025 und soll Unternehmen eine schnellere Notierung ermöglichen. Zudem soll die Zeitspanne für die Notierung von Verteidigungsanleihen auf nur zwei Tage verkürzt werden.



Analysten skeptisch

Obwohl die Förderung von Börsengängen im Verteidigungsbereich positiv bewertet wird, bleiben einige Analysten zurückhaltend. Reg Watson von ING betont, dass letztlich der Markt über den Erfolg von IPOs entscheidet, nicht die Börsenbetreiber selbst.

Milliardenauftrag aus Singapur stärkt Thyssenkrupp (ThyssenKrupp Aktie) Marine Systems



Parallel zu den Entwicklungen bei Euronext kann die Thyssenkrupp-Tochter TKMS einen bedeutenden Auftragserfolg verbuchen. Singapurs Marine hat den Bau von zwei weiteren U-Booten des Typs 218SG in Auftrag gegeben. Dies erhöht den Auftragsbestand von TKMS auf etwa 16 Milliarden Euro und sichert die Auslastung bis in die 2040er Jahre.

