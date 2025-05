Rheinmetall: Aktie unter Druck, aber Analysten bleiben bullish

Die Deutsche Bank Research hat vergangenen Freitag das Kursziel für Rheinmetall von 1300 auf 1800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt sei vom Konzern noch viel zu erwarten, schreiben die Analysten.

Turbulenzen gibt es aber zugleich von zwei Seiten für Rüstungsaktien: Die USA und China haben sich am Wochenende darauf verständigt, ihre wechselseitigen Zölle für 90 Tage auszusetzen. Diese Nachricht beflügelt den Markt und gibt wachstumsstarken Tech-Aktien wieder Rückenwind; und im Ukraine-Krieg scheinen die Zeichen auf Annäherung zu stehen: Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, er sei bereit, am Donnerstag in der Türkei den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. "Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich", hatte Selenskyj über die Plattform X geschrieben.