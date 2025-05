Darius Selke übernimmt neue Verantwortung als Head of Marketing, Corporate Affairs und Ventures für Deutschland und Österreich (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 192 auf Tradegate (12. Mai 2025, 10:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um +2,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,34 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,95 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

Hamburg (ots) -- Neu geschaffene Position stärkt die strategische Positionierung und aktiveSchlüsselrolle der Management- und Technologieberatung im deutschen undeuropäischen Tech-Ökosystem.Sopra Steria Deutschland stellt sich im Marketing strategisch neu auf: Zum 1.Mai 2025 hat Darius Selke die neu geschaffene Führungsrolle als Head ofMarketing, Corporate Affairs und Ventures übernommen. Ziel ist es, diePositionierung von Sopra Steria Deutschland als führenden Technologiepartner fürden deutschen Markt zu stärken - und die Marktführerschaft im europäischenTech-Ökosystem gezielt auszubauen.Die neue Schlüsselrolle vereint Markenführung, Kommunikation undInnovationspartnerschaften unter einem strategischen Dach. Damit setzt SopraSteria Deutschland ein deutliches Zeichen: für klare Kommunikation, nachhaltigeWirkung - und für eine Marke, die für deutsche Technologie-Exzellenz undeuropäische Souveränität steht."Es geht nicht nur um die digitale Souveränität unserer Kunden - es geht um dieEuropas. Wir gestalten diesen Wandel mit Nähe zum deutschen Markt, miteuropäischem Anspruch und mit der klaren Haltung eines verlässlichen Partners",sagt Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland. "Die Verbindung vonMarketing, Corporate Affairs und Ventures ist ein strategisches Bekenntnis: zuunserer Marke, zu unseren Kunden - und zu dem Anspruch, Innovation mit Haltungzu verbinden.""Auch Innovations-Ökosystem fungiert als Impulsgeber der neuen Markenstrategie."Bereits als Head of Sopra Steria Ventures Deutschland hat Darius Selke dieInnovations- und Partnerschaftsstrategie des Unternehmens entscheidend geprägt.In weniger als einem Jahr konnte sich Sopra Steria Deutschland als Partnerführender Venture Capital Funds in Europa positionieren. Insbesondere die indieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse zu technologischem Fortschritt durcheuropäische Ökosysteme und der Notwendigkeit von souveränenTechnologie-Partnerschaften werden mit in die neue Strategie zur Schärfung derMarke "Sopra Steria" fließen."Unser Anspruch ist klar: Wir wollen als deutscher und europäischer Innovations-und Transformationspartner erste Wahl sein", sagt Darius Selke. "Dazu müssen wirnicht nur die technologische Exzellenz ins Zentrum stellen, sondern auch dieKraft unserer Marke nutzen, um unseren Markenkern überzeugend zu erzählen - fürKunden, Partner und europäische Top-Talente gleichermaßen. Mein Ziel ist es,Sopra Steria Deutschland zu einer unverwechselbaren Marke zu formen, die für Mutzur Veränderung, unternehmerische Leidenschaft und nachhaltige Wirkung steht."