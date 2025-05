Autotitel profitieren von US-chinesischer Handelsentspannung

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg hat am Montag den Börsen und insbesondere den Autoaktien europaweit deutliche Kursgewinne beschert. Die beiden Kontrahenten beschlossen nach Gesprächen in Genf eine drastische Verringerung der gegenseitigen Zölle. Demnach sinken die US-Abgaben auf chinesische Importe von bisher 145 auf 30 Prozent. Die Aufschläge Pekings auf Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 auf 10 Prozent zurück. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, gilt die Regelung allerdings nur vorübergehend für 90 Tage.

Am 2. April hatte US-Präsident Donald Trump seine Zölle gegen zahlreiche Länder verhängt. Die gegen die Europäischen Union verhängten Sonderzölle hatte er bereits eine Woche später für 90 Tage ausgesetzt. Dagegen kulminierte der Zollkrieg zwischen den USA und China zunächst in einer Spirale immer höherer gegenseitiger Einfuhr-Abgaben.

Im freundlichen Dax zählte zuletzt neben Mercedes-Benz , BMW , Porsche AG und Volkswagen (VW) mit Kursaufschlägen von bis zu 5,3 Prozent auch der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck mit plus 6,2 Prozent zu den besten Werten. Die Titel des im MDax gelisteten Daimler-Truck-Konkurrenten Traton aus dem VW-Konzern waren ebenfalls gefragt: Sie zogen um 4,1 Prozent an.

Auch bei den Aktien von Stellantis griffen die Anleger zu: Mit einem Gewinn von 6,6 Prozent reihte sich die Automobilholding mit Marken wie Peugeot, Opel, Fiat und Chrysler im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 weit vorn ein. Bei Renault reichte es immerhin für überdurchschnittliche Kursgewinne von 2,1 Prozent im französischen Cac 40 .

Mit der amerikanisch-chinesischen Einigung werde "das Leben für die deutsche Autoindustrie erheblich stressfreier", sagte der Direktor des Bochumer Autoinstituts CAR, Ferdinand Dudenhöffer. "BMW und Mercedes produzieren SUV in den USA, die auch nach China exportiert werden." Das Übereinkommen helfe, die Kosten zu stabilisieren - was wiederum wichtig für Erfolg auf dem zentralen Markt China sei, sagte Dudenhöffer. Im ersten Quartal hatten die deutschen Autobauer vor allem wegen Problemen in China deutliche Gewinneinbrüche hinnehmen müssen.

Nun fragten sich die Anleger, ob Japan als Nächstes in der Reihe der US-Verhandlungspartner stehen könnte, ergänzte Analystin Kate Marshall von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown. Denn wie in etlichen anderen Ländern seien auch die Exporteure in Japan von hohen Zöllen der USA bedroht. Japan als größter ausländischer Investor sei potenziell in einer guten Verhandlungsposition, auch dank der US-Produktionsstätten großer japanischer Unternehmen wie etwa des Autobauers Toyota . Zudem werde Japan oft als wichtigster amerikanischer Verbündeter in Asien gesehen./gl/men/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 83,42 auf Tradegate (12. Mai 2025, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,63 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,26 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5900 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -27,29 %/+35,72 % bedeutet.