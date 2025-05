BERENBERG stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones von 150 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den unerwartet starken Zahlen zum ersten Quartal spreche viel dafür, dass der Hersteller von Abfüllanlagen auch weiterhin solide Resultate vorlegt, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatzprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 14:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 144,4EUR auf Tradegate (12. Mai 2025, 12:10 Uhr) gehandelt.