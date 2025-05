Ionos Aktie auf Allzeithoch und United Internet zieht mit!

Die Aktien der United-Internet-Familie haben am Montag eine bemerkenswerte Rallye hingelegt: Vor allem die Tochter Ionos sorgte mit einem Kursfeuerwerk für Furore an der Börse und markierte ein neues Allzeithoch. Auch die Papiere der Muttergesellschaft United Internet sowie der Mobilfunkanbieter 1&1 zogen deutlich an. Grund für den Aufschwung: besser als erwartete Quartalszahlen und ein optimistischer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025.

Ionos auf Allzeithoch – Aktie steigt zweistellig