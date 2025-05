Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 angesichts einer Teil-Offerte des Großaktionärs PPF auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Das auf eine Verdopplung des PPF-Anteils ausgelegte Gebot stelle den Angebotspreis der MediaForEurope-Gruppe in den Schatten, schrieb Annick Maas in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht darin eine unerwartete Wendung, die von Aktionären positiv aufgenommen werden dürfte./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:52 / UTC