ELDOORADO GmbH eröffnet neuen Standort in Hannover (FOTO)

Hannover (ots) - Die ELDOORADO GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich

Direktvertrieb von Strom, Gas und Glasfaseranschlüssen mit Hauptsitz in

Heilbronn, freut sich, die Eröffnung eines neuen Standorts in Hannover bekannt

zu geben. Damit vollzieht das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt, um

seine Präsenz in Deutschland zu erweitern. Wie die Geschäftsführung mitteilte,

soll der neue Standort in Zukunft als Basis für die Sicherung des

Kundenversorgungsstatus und den Ausbau der Infrastruktur dienen. Mit einer Reihe

geplanter Projekte, darunter die Umsetzung kundenfreundlicher

Abrechnungsmodelle, soll Hannover zu einem weiteren wichtigen Knotenpunkt für

das Unternehmen werden.



Geschäftsführer Florian Sommer: "Der Markt für Strom, Gas und

Glasfaseranschlüsse befindet sich im Umbruch. Angesichts steigender Strom- und

Gaspreise sind aktuell viele Menschen auf der Suche nach zuverlässigen

Alternativen zu ihrem bisherigen Anbieter. Neben Vergleichsportalen ist deshalb

besonders der Direktvertrieb an der Haustür gefragt, um wechselbereite Kunden

gezielt anzusprechen. Genau hier setzt unser Modell an. Die Nachfrage nach

unserem Angebot wächst stetig, was uns die Chance gibt, weiter zu expandieren.

In Hannover sehen wir großes Potenzial, unsere Strategie weiter auszubauen. Mit

dem neuen Standort schaffen wir die optimalen Voraussetzungen dafür, unsere

Dienstleistung auf ein neues Niveau zu heben."





2022 von Florian Sommer gegründet, hat sich die ELDOORADO GmbH schnell zu einem

der führenden Anbieter für Bestandssicherung und Neukundengewinnung für Strom-,

Gas- und Glasfaseranbieter im Door-to-Door-Vertrieb etabliert. Das Unternehmen

steht für Qualität, eine saubere Arbeitsweise und Beratungskompetenz. Heute

erzielen Florian Sommer und sein Team im Namen ihrer Auftraggeber mehr als 1.500

Neukundenverträge im Monat. Mehr noch: Durch ihre außergewöhnliche

Ausbildungsqualität und praxisorientierte Einarbeitung gibt die ELDOORADO GmbH

motivierten Quereinsteigern die Chance, erfolgreich im Direktvertrieb Fuß zu

fassen. Dabei legt Florian Sommer großen Wert auf eine seriöse, transparente und

hochwertige Beratung, um der Branche insgesamt zu einem besseren Ruf zu

verhelfen.



Am neuen Standort in Hannover wird die ELDOORADO GmbH nicht nur den generellen

Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen Strom und Gas weiter vorantreiben,

sondern sich auch verstärkt auf die Sicherung des Kundenversorgungsstatus, die

Neukundengewinnung und die Umsetzung kundenfreundlicher Abrechnungen

fokussieren. Aktuell agiert das Unternehmen in der Region mit einem Partner aus

der Grundversorgung. Das heißt, dass es eng mit einem regionalen Partner

zusammenarbeitet, der es Florian Sommer und seinem Team ermöglicht, die Kunden

optimal zu betreuen. Für die Kunden der ELDOORADO GmbH bedeutet das eine

verbesserte Versorgung, eine noch effektivere Betreuung und eine einfachere

Möglichkeit, vom Angebot des Unternehmens zu profitieren. Zudem hat das

Unternehmen ein neues Büro in Hannover eröffnet, das nicht nur Platz für

zusätzliche Mitarbeiter, sondern auch eine moderne Arbeitsumgebung zum

Wohlfühlen bietet. Die Erweiterung ihres Vertriebsgebiets versteht die ELDOORADO

GmbH als eine bedeutende Chance, ihr erfolgreiches Konzept auf eine weitere

Region auszudehnen.



"Der Direktvertrieb an der Haustür ist nach wie vor eine der effektivsten

Methoden, um Kunden persönlich abzuholen. Mit der Eröffnung unseres neuen

Standorts in Hannover haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer

Mission erreicht, den Markt für Strom, Gas und Glasfaser noch effektiver und

kundenfreundlicher zu gestalten. Unsere Expansionsstrategie basiert auf einem

klaren Konzept: Wir möchten durch Qualität und Transparenz überzeugen, um den

Ruf der gesamten Branche zu verbessern. Ich freue mich darauf, in Zukunft noch

mehr Menschen von unserem kundenorientierten Ansatz zu überzeugen. Unsere

Mission bleibt unverändert: Wir möchten einen echten Mehrwert für unsere Kunden

schaffen - und zugleich allen Interessierten, die Teil eines erfolgreichen

Vertriebsteams werden möchten, eine ausgezeichnete Karriereperspektive bieten",

so Florian Sommer.



