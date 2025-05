Goldman Sachs stockt Bitcoin-Wette kräftig auf

MacroScope, das die Meldung zuerst aufgegriffen hatte, weist darauf hin, dass Goldman Sachs damit der größte institutionelle Investor im IBIT ist. Knapp dahinter folgt Brevan Howard mit mehr als 25 Millionen Anteilen im Gegenwert von fast 1,4 Milliarden US-Dollar. Weitere gewichtige Investoren sind Jane Street, Symmetry Investments sowie D. E. Shaw & Co.

Bereits im Februar hatte Goldman Beteiligungen an mehreren US-Spot-Bitcoin-ETFs offengelegt – darunter rund 1,2 Milliarden US-Dollar in IBIT sowie etwa 288 Millionen US-Dollar im Fidelity Bitcoin Fund (FBTC). Die jüngste Offenlegung zeigt bei FBTC keine nennenswerten Veränderungen.

Interessant ist laut MacroScope auch der Umgang mit Derivaten. In einer Meldung vom Dezember hatte Goldman noch Optionen auf Bitcoin-ETFs im Volumen von insgesamt 768 Millionen US-Dollar gemeldet – darunter Call-Optionen auf steigende Kurse und Put-Optionen auf fallende Kurse für IBIT und FBTC. In der aktuellen Einreichung fehlen diese Positionen, was darauf hindeutet, dass Goldman die Kontrakte entweder geschlossen oder auslaufen lassen hat.

Mit einem verwalteten Vermögen von etwa 62,8 Milliarden US-Dollar ist IBIT weiterhin der größte Bitcoin-ETF am Markt. Seit seinem Start im Januar verzeichnete der Fonds laut Farside Investors Nettozuflüsse von über 44 Milliarden US-Dollar.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!