ADKA wählt neues Präsidium / Dr. Schnurrer für zwei Jahre an der Verbandsspitze (FOTO)

Berlin (ots) - Vom 08. bis 10. Mai 2025 richtete der Bundesverband Deutscher

Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. den 50. ADKA-Jahreskongresses in Berlin aus -

ein Meilenstein für die Krankenhauspharmazie in Deutschland. Im Rahmen des

Kongresses fand am 09.05.2025 auch die Mitgliederversammlung statt, in der ein

neues Präsidium gewählt wurde.



Dr. Jochen Schnurrer (Universitätsmedizin Essen) übernimmt das Amt des

Präsidenten und folgt damit turnusgemäß auf Kim Green (Klinikum Oldenburg), der

künftig als 2. Vizepräsident weiterhin mitwirkt. Zur neuen 1. Vizepräsidentin

wurde Dr. Dagmar Horn (Universitätsklinikum Münster) mit überwältigender

Mehrheit gewählt.





Mit Max Kretzschmar (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) als neuem

Schatzmeister und Elke Dechandt (St. Joseph Krankenhaus Berlin) neue

Schriftführerin rücken zwei engagierte neue Mitglieder in das Leitungsgremium

nach. Sie folgen auf Dr. Nils Pollak und Edith Bennack, die sich nach

langjährigem und verdienstvollem Engagement nicht erneut zur Wahl stellten. Dr.

Thomas Vorwerk (Klinikum Region Hannover), der sich seit Mai 2018 mit großem

Engagement und Weitblick in herausfordernden Zeiten als Mitglied des

ADKA-Präsidiums eingebracht hat, scheidet nun turnusgemäß aus seinem Amt aus.



Im Interview betonte Dr. Jochen Schnurrer: "Auch die Krankenhauspharmazie steht

angesichts steigender Herausforderungen sowohl im beruflichen als auch im

geopolitischen Umfeld vor großen Aufgaben. Gemeinsam werden wir die

Versorgungssicherheit und die Arzneimitteltherapiesicherheit in den Kliniken

weiter stärken und die Krankenhauspharmazie zukunftsfähig gestalten. " Dabei

dankte er den ausscheidenden Präsidiumsmitglieder ausdrücklich für ihr

Engagement und die geleistete Arbeit, auf deren Fundament die zukünftige

Entwicklung aufbauen kann.



Ein bedeutender weiterer Schritt wurde mit der Verabschiedung der überarbeiteten

ADKA-Satzung vollzogen. Nach Inkrafttreten der neuen Satzung soll künftig ein

Amt für eine Juniorpräsidentin oder einen Juniorpräsidenten eingeführt werden -

ein deutliches Signal für die gezielte Einbindung von jungen

Krankenhausapotheker*innen in die Verbandsarbeit.



Geschäftsführer Christopher Jürgens unterstrich: "Die heutige Altersstruktur der

ADKA zeigt deutlich, dass die Mitgliedschaft zunehmend von jüngeren Kolleginnen

und Kollegen geprägt ist. Diese erfreuliche Entwicklung sollte sich zukünftig

auch verstärkt in der Besetzung unserer Gremien niederschlagen. "



Mit einem verjüngten Präsidium, neuen Impulsen und einem klaren Bekenntnis zur

Nachwuchsförderung blickt die ADKA zuversichtlich in die Zukunft - mit dem Ziel,

die Krankenhauspharmazie in Deutschland weiterhin engagiert mitzugestalten und

weiterzuentwickeln.



Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. vertritt die

Interessen von mehr als 90% der in Deutschland tätigen

Krankenhausapotheker*innen. Er ist zugleich Berufsverband und wissenschaftliche

Fachgesellschaft.



Ausdrückliches Ziel der ADKA ist die wirksame, sichere und wirtschaftliche

Arzneimitteltherapie aller Patient*innen, die in deutschen Krankenhäusern

behandelt werden. Die ADKA setzt sich dafür ein, die Qualität der

Arzneimitteltherapie im Krankenhaus und an den Sektorengrenzen kontinuierlich zu

optimieren, Risiken zu minimieren und für die Patient*innen ein größtmögliches

Maß an Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erreichen.



Alle Informationen unter: http://www.adka.de/



Pressekontakt:



Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.

Alt-Moabit 96 | 10559 Berlin

Christopher Jürgens | Geschäftsführer

Mail: mailto:gs@adka.de

Telefon: 030/3980 8752



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54292/6031590

OTS: ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker