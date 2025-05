NTT DATA Business Solutions übertrifft Spitzenwerte aus dem Vorjahr im Umsatz und im Ergebnis (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- Umsatz steigt 2024/2025 zweistellig um 14,7 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro

- EBIT erstmals dreistellig bei 109,9 Millionen Euro (+35,9%)

- Cloud Subscription wächst um fast 50 Prozent

- Auslandsanteil über 60-Prozent-Marke

- Optimistischer Ausblick trotz globaler Unsicherheiten



Die NTT DATA Business Solutions AG meldet für das Geschäftsjahr 2024/25

(Stichtag: 31. März 2025) neue Rekordmarken. Trotz geopolitischer und

konjunktureller Unsicherheiten konnte der weltweit führende SAP-Partner für den

Mittelstand seine Wachstumsdynamik aus dem Rekordjahr 2023/24 nochmals

übertreffen. Der Umsatz wuchs zweistellig um 14,7 Prozent auf 1,85 Milliarden

Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überschritt erstmals die Marke

von 100 Millionen Euro und stieg um 35,9 Prozent auf 109,9 Millionen Euro. Das

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) lag bei 138,3 Millionen

Euro - ein Zuwachs von 33,8 Prozent. Die EBITA-Marge verbesserte sich auf 7,5

Prozent (Vorjahr: 6,4%).





"Wir haben erneut ein sehr starkes Geschäftsjahr mit zweistelligenWachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Das zeigt, welchesVertrauen wir im globalen Mittelstand und bei unseren mehr als 6.500 Kundenweltweit genießen," so Norbert Rotter, CEO NTT DATA Business Solutions. "Wirsetzen erfolgreich auf nachhaltiges und langfristiges Wachstum: Seit 2017 habenwir unseren Umsatz mehr als verdoppelt. Trotz des volatilen Marktumfelds bleibtdie digitale Transformation unserer Kunden ein Megatrend und ein klarerWachstumstreiber. Mit unserer jahrzehntelangen SAP-Expertise schaffen wir echtenMehrwert und stärken die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden weltweit."Cloud Services und internationales Geschäft als WachstumstreiberWesentlicher Wachstumstreiber war auch im Berichtsjahr 2024/25 der Bereich CloudSubscription: Hier stieg der Umsatz um 49,5 Prozent auf 191,9 Millionen Euro.Damit setzte der Geschäftsbereich sein kontinuierliches Wachstum mit einerUmsatzverdoppelung im Zweijahresrhythmus fort. Auch das Beratungsgeschäft legtedeutlich zu. Mit 868,7 Millionen Euro lag das Wachstum bei 12,8 Prozent. ImBereich der Managed Services verzeichnete das Unternehmen mit 751,5 MillionenEuro ein Plus von 11,4 Prozent.International verbucht das Unternehmen ebenfalls starkes Wachstum, vor allem inden Regionen Western Europe (WE, +29,2%), Middle East, Türkiye & Africa (META,+46,3%) sowie Asia-Pacific & India (APAC, +25,5%). Auch in Nordamerika undBrasilien konnte das Unternehmen mit einem Wachstum von 17,7 Prozent deutlichzulegen. Der konjunkturell herausfordernde HeimatmarktDeutschland/Österreich/Schweiz (DACH) entwickelte sich ebenfalls mit einem